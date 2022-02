Los perfumes perfectos para regalar o usar el Día de San Valentín y por el resto del año Las fragancias siempre serán el mejor de los regalos para esa persona especial. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de perfumes se trata, existe un mar de opciones allá afuera, y qué bueno porque nada como tener muchas opciones a la hora de elegir una fragancia. Los perfumes pueden cambiarnos el ánimo, nos pueden transportar a otro momento o lugar, y hasta pueden hacer que nos enamoremos. Por eso, las fragancias siempre serán una de las mejores opciones a la hora de hacerle un regalo a algún ser querido. Hablando de regalos, ya se acerca el Día de San Valentín, época en la que queremos consentir a esa persona amada, y también los amigos incondicionales porque ese día no solo se celebra el amor, sino también la amistad. Los perfumes no solo son la opción perfecta para la ocasión, sino también son el regalo que de seguro le va a gustar a quien sea que lo reciba. Ahora bien, elegir el adecuado no es tan fácil. Por eso, a continuación, te mostramos tres de las fragancias que a nosotras nos encantan y que, gracias a sus notas, se han convertido en un must para las mujeres que les gusta oler rico en todo memento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sí, de Giorgio Armani Perfumes para San Valentin Credit: Cortesía En este momento, esta fragancia está entre las favoritas de muchas mujeres y todo gracias a su delicioso aroma. Tiene notas de rosas, vainilla amaderada, al igual que néctar de grosella negra, mandarina y azahar. Este perfume cuesta $102 y lo encuentras en sephora.com Loubiprince Eau de Parfum Intense, de Christian Louboutin Perfumes para San Valentin Credit: Cortesía Una fragancia sexy y misteriosa que promete embriagar tus sentidos con notas de cistus, sándalo y frijol de tonka. Además, su fabuloso empaque la hace el regalo perfecto para esa persona especial. Este perfume cuesta $335 y lo puedes comprar en saksfifthavenue.com Libre Eau de Parfum Intense, de Yves Saint Laurent Perfumes para San Valentin Credit: Cortesía Una fragancia que hipnotiza y enamora desde la primera vez que la hueles. Tiene una combinación de notas que la hace ideal para cualquier ocasión ya sea de día o de noche. Entre esas notas están la esencia de lavanda, el azahar y el acorde de orquídea. Es simplemente espectacular. Cuesta $140 y la puedes encontrar en sephora.com

