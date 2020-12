Close

Recetas de belleza fáciles con peras para lucirte en Navidad Aprovecha los beneficios de esta deliciosa fruta de temporada para rejuvenecer tu piel con mascarillas fáciles, además lúcete con estilo en la mesa navideña con esta riquísima receta de peras al vino. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la temporada otoñal y festiva las peras son protagonistas de deliciosos platillos pero también son aliadas maravillosas de tu belleza. En este breve vídeo encontrarás mis #tipsdekika con tres recetas ideales para distintas necesidades de la piel. Aprovecha las frutas maduras que ya no se emplearán en la cocina para preparar alguna de estas tres mascarillas que te dejarán resplandeciente. Encontrarás los detalles de mi mascarilla antiarrugas, mi mascarilla astringente para piel grasa y mi mascarilla para una hidratación instantánea con otro ingrediente secreto… por eso ¡no te puedes perder mi vídeo! Image zoom Aprovecha en tu piel las propiedades antioxidantes de la pera, y no olvides que al consumirla también combatirás la inflamación de tu organismo. Si de la belleza pasamos a la buena mesa, también te comento que la pera es rica en una gran variedad de vitaminas como A, B1, B2, B3, C, E y K, además de minerales esenciales para la salud como el ácido fólico, el potasio y el magnesio entre muchos otros. Gracias a la fibra que contiene, es ideal para prevenir algunos tipos de cáncer como el de colon y estómago. Ese mismo contenido de potasio ayuda a cuidar del corazón, mejora la presión arterial, evita la formación de coágulos y mejora el flujo sanguíneo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Y hablando de buena mesa y con tu piel ya radiante, te dejo otro de mis tips para cautivar paladares con esta receta facilísima y con mucho estilo con la que puedes lucirte en Navidad. Se trata de las famosas peras al vino, que aprendí a preparar hace muchos anos cuando era estudiante en Bruselas, Bélgica. Aquí la receta: Image zoom Peras al vino Ingredientes 4 peras

2 tazas de vino tinto

1/2 taza de azúcar

un pedacito de cáscara de naranja

una raja de canela mediana

6-10 granos de pimienta negra

media estrellita de anís Preparación Recuerda que puedes aumentar proporcionalmente los ingredientes de acuerdo al número de peras que vayas a preparar.

Pon a hervir el vino tinto junto con el azúcar, las especias y la ralladura de naranja.

Pela las peras pero NO les quites el tallo. Cuando esté hirviendo el vino, pon las peras por 15 o 20 minutos. Asegúrate de dejar en el recipiente un espacio entre cada una. Durante la cocción báñalas con la mezcla de vino para que adquieran un bello color uniforme. La idea es que estén cocidas pero aún firmes.

Saca las peras cuando estén listas, déjalas enfriar aparte. Continúa cociendo el vino hasta que se reduzca y forme un almíbar grueso.

Para servir, baña cada pera con el almíbar de vino. Puedes agregarles un poco de helado de vainilla y una hoja de menta para decorar. ¡Disfruta estas fechas navideñas en familia!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Recetas de belleza fáciles con peras para lucirte en Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.