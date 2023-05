Los 3 looks de traje que demuestran por qué Pepe Gámez es uno de los más bellos del 2023 El guapo actor mexicano da cátedras de estilo con cada uno de los atuendos que revelan su elegante y sexy personalidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Gámez es el ganador de Elige a tu Bello 2023 y por lo tanto ya tiene su lugar asegurado en la lista de Los 50 más bellos este año de People en Español junto a la cantante urbana La Materialista. En esta ocasión preparamos un recuento de algunos atuendos que el actor ha lucido este año, que lo colocan como uno de los más guapos de la televisión. Indudablemente, Gámez tiene un especial amor por los trajes de dos piezas y así lo muestra en sus publicaciones en las plataformas sociales en las que presume su belleza y elegancia masculina. Aquí te presentamos tres de nuestros favoritos: Vintage Con este modelo de cuadros o plaid como también se conoce es uno de esos estilos clásicos que ha sobrevivido a la prueba del tiempo, el artista mexicano nos recuerda la elegancia que caracteriza a la sastrería británica. Nos encanta el toque moderno que le dio con los zapatos deportivos blancos similares a este modelo de Travel Sneaker in White Buffalo de Ace Marks. $235. acemarks.com Pepe Gámez Travel Sneaker in White Buffalo de Ace Marks Left: Credit: @alonsosolerfoto @ivanlopezfoto | Tomada del Instagram de Pepe Gámez Right: Credit: Cortesía de la marca Sofisticado Mientras estaba en la recta final del reality show La casa de los famosos 3, el actor conocido por sus roles en exitosas producciones como Juego de mentiras y Mariposa de barrio, dejó a sus seguidores suspirando con este diseño en un tono sobrio como el rojo vino que combina genial con una camisa negra. Puede copiar el look con este modelo Blazing Burgundy Two-Piece Suit de Opposuits. $99.99. nordstrom.com Blazing Burgundy Two-Piece Suit de Opposuits Pepe Gámez Left: Credit: Cortesía de la marca Right: Credit: Pepe Gámez/ Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Fresco Ya con el verano a la vuelta de la esquina el blanco vuelve como uno de los colores por excelencia de la temporada y este modelo que lució Gámez en su visita a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, refleja el perfecto balance entre lo glamuroso y lo relajado. Puedes copiar el look con esta chaqueta Tailored Fit Pure Linen Tuxedo Suit Jacket de Banana Republic. $175. bananarepublicfactory.gapfactory.com Pepe Gámez Tailored Fit Pure Linen Tuxedo Suit Jacket de Banana Republic Left: Credit: Instagram / Pepe Gámez Right: Credit: Cortesía de la marca

