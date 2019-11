Los looks más sorprendentes en los People's Choice Awards By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La gala de los People's Choice Awards de este año se celebra este domingo en Santa Mónica, CA, y se podrá ver por E!. Repasemos con sentido del humor algunos de los looks que más llamaron la atención en ediciones pasadas. Empezar galería Chris Sullivan Image zoom Kevork Djansezian/Getty Images Si su objetivo era llamar la atención, el actor lo logró con estos pantalones. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Christina Milian Image zoom J. Merritt/FilmMagic La actriz parecía que iba a echar las cartas de la fortuna con este vestido. 2 de 11 Applications Ver Todo Demi Lovato Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic La cantante parecía la emoji bailarina con su vestido rojo. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Demi Moore Image zoom Frank Trapper/Corbis via Getty Images Laa actriz decidió ir descalza en una de las ediciones de la gala. 4 de 11 Applications Ver Todo Dolly Parton Image zoom Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images La cantante parecía lista para un espectáculo de Las Vegas en lugar de para una gala con alfombra roja. 5 de 11 Applications Ver Todo Heather Locklear Image zoom Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images La actriz también decidió ir de blanco de novia para los premios de ese año. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Joanie Chyna Laurer Image zoom Vince Bucci/Getty Images Parece que le costó decidirse y optó por ponerse lo primero que econtró en el clóset. 7 de 11 Applications Ver Todo Kirsten Vangsness Image zoom Stephen Shugerman/Getty Images Hay quien creía que se confudió de día e iba disfrazada para una fiesta de Halloween. 8 de 11 Applications Ver Todo Rita Ora Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images Si alogo logró la cantante con tanto dorado es deslumbrar. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Valerie Bertinelli Image zoom Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images Tal vez esa chaqueta fuera entonces el últimogrito en moda, pero si aún lo tiene, que lo deje en el armario bien guardado. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Los looks más sorprendentes en los People's Choice Awards

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.