El look del día - abril 3, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: SUJIT JAISWAL/AFP via Getty Images Penélope Cruz glamorosa en la India, Aylín Mujica en vestido amarillo de tul y Zendaya con un precioso traje artesano son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Zendaya El look del día Credit: Mega/The Grosby Group La foto no le hace justicia al diseño de Rahul Mishra que lució la actriz en la inauguración del Centro Cultural Nita Mukesh Ambani con la exposición "India en la moda", en Mumbai. Un sari azul noche con tremenda cola, bordado a mano con estrellas de pedrería y lentejuelas, y bonitas flores y animales multicolor que acompañó con un bralette de grullas voladoras en tejido metalizado además de joyas Bulgari. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Penélope Cruz El look del día Credit: SUJIT JAISWAL/AFP via Getty Images La actriz española también asistió a la inauguración de "India en la moda" en Mumbai con un fabuloso vestido de chifón drapeado en rosa y salmón, con una granabertura en la falda y una capa asimétrica bordeada con plumas de avestruz firmado por Tamara Ralph. 2 de 8 Ver Todo Aylín Mujica El look del día Credit: Instagram La exconcursante de La casa de los famosos, y novia del Rey Grupero, presumió cuerpazo con este llamativo traje de tul amarillo con falda corta, un solo hombro y larguísima capa de Otayma Zerpa que acompañó con zapatos de punta iridiscentes y llamativos aretes brillantes. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram Antes de correr en la maratón de París, la mexicana paseó por la Ciudad de la Luz con pantalones ceñidos y suéter de cuello vuelto de color negro, botas altas de tacón y un blazer crema con una cartera acolchada oscura. 4 de 8 Ver Todo Anya Taylor-Joy El look del día Credit: Albert L. Ortega/Getty Images La actriz criada en Argentina sacó a relucir su Princesa Peach interior, personaje a la que pone voz en la película The Super Mario Bros. Movie durante la premiere del filme en los Ángeles con este enterizo rosa chicle con cinturón, guantes y botas acharoladas a juego de Dior. 5 de 8 Ver Todo Marisol González El look del día Credit: Instagram La conductora mexicana se sumó a la tendencia de los trajes naranjas con esta sofisticada creación de Valco de corte sirena, con un original escote drapeado y top fruncido a juego. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos El look del día Credit: Instagram La venezolana fungió como anfitriona en la gala anual de Goya Foods con un bonito y elegante vestido de brillos azules con escote en V, paneles transparentes en los laterales y gran abertura en la falda. 7 de 8 Ver Todo Gwen Stefani El look del día Credit: Emma McIntyre/Getty Images for CMT La cantante fue fiel a su estilo original al combinar una femenina microfalda de pedrería dorada con camisa, blazer oversized y corbata de aire más masculino, todo de Valentino, con botas altas estilo yeti. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

