Penélope Cruz, glamorosa y entre amigos, recibe homenaje en Nueva York con impresionante vestido Chanel Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Jamie McCarthy/ WireImage La actriz española ha sido reconocida como "artista de importancia global" en una gala celebrada en el Museo de Arte moderno de Nueva York (MoMA). Ricky Martin, Rosalía o Anne Hathaway fueron algunas de las celebridades que la acompañaron en este evento que dobla como gala benéfica y recauda fondos para el Departamento de cine de la institución. Empezar galería Penélope Cruz Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Michael Loccisano/Getty Images La homenajeada deslumbró con un impresionante vestido de fiesta de Chanel. En rojo escarlata con escote joya, efecto chal sobre los hombros, lazo en el pecho y falda voluminosa con bajo asimétrico, la española estaba muy favorecida. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio En detalle Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Taylor Hill/WireImage En el traje de la colección Alta Costura otoño invierno 2020/2021 destaca el doble escote con una banda de brocados con bordado de cristal. Con un maquillaje natural y el cabello recogido en un moño, la actriz portó unos hermosos pendientes de diamantes. 2 de 11 Ver Todo Ricky Martin y Jwan Yosef Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Taylor Hill/ WireImage Esta pareja de guapos fue un ejemplo de elegancia de los pies a la cabeza. El puertorriqueño con un look total en negro, combinó su traje de solapas satinadas con un suéter de cuello alto, mientras que su esposo optó por un original traje azul marino con raya roja en el pantalón y chaqueta bicolor. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Rosalía Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Taylor Hill/ WireImage Muy seria para los modelitos a los que nos tiene acostumbrados, la cantante posó con una blusa satinada blanca y un pantalón negro. 4 de 11 Ver Todo Anne Hathaway Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Taylor Hill/ WireImage La actriz optó por un vestido largo estampado en blanco y negro de Chanel, firma anfitriona del evento, con tirante ancho, escote recto y detalles bordados en la cintura, que combinó con botines color crema y minibolso a juego. 5 de 11 Ver Todo Diane Kruger Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Michael Loccisano/Getty Images Presumiendo abdomen, la actriz eligió este conjunto de dos piezas con un bonito estampado de flores azules, crop top de cuello camisero y falda de corte evasé con vuelo. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Leslie Mann Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Michael Loccisano/Getty Images Clásica y elegante, la actriz modeló la clásica chaqueta de tweed de la firma francesa en versión corta y con brillos, con un pantalón fluido de tiro alto. 7 de 11 Ver Todo Riley Keough Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Taylor Hill/ WireImage Más colorida, la actriz nieta de Elvis Presley, apostó por un traje de dos piezas con lentejuelas rosa palo y festones negros de la Maison. 8 de 11 Ver Todo Rebecca Hall Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Taylor Hill/ WireImage La actriz vistió un traje de corte masculino de Chanel en tweed negro, gris y azul, con ligero brillo, que combinó con un corsé de estampado leopardo. Una pieza que le vimos hace poco a Kristen Stewart. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rebecca Dayan Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Taylor Hill/ WireImage Así de exótica vimos a la actriz, con este conjunto de caftán estampado en blanco y negro y minivestido a juego. 10 de 11 Ver Todo Kristen Wiig Penélope Cruz homenaje Moma Credit: Michael Loccisano/Getty Images Sobria y original, la actriz eligió un pantalón bombacho negro y un crop top con textura que acompañó con un bolso de mano, pendientes asimétricos y un cinturón joya, todo de Chanel. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Penélope Cruz, glamorosa y entre amigos, recibe homenaje en Nueva York con impresionante vestido Chanel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.