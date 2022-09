Penélope Cruz deslumbra en el Festival de Venecia 2022 de la mano de Chanel La actriz española de 48 años ha dado una lección de estilo en la Mostra con sus elecciones clásicas, pero con un twist. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Festival Internacional de Cine de Venecia siempre nos deja con estampas de mucho glamour en la alfombra roja. Actrices, modelos, directoras… profesionales de la industria de todo el mundo se reúnen en una de las citas cinematográficas -y de la moda-, más importantes del calendario. En esta ocasión, y compitiendo con otras asistentes con espectaculares atuendos, la española Penélope Cruz nos ha robado toda la atención gracias a sus elecciones elegantes y clásicas con un twist. Diseños de la casa Chanel, de la que es embajadora desde 2018, con siluetas que resaltaban su figura y colores muy favorecedores. Si el año pasado recibió en el prestigioso festival la Copa Volpi en reconocimiento a su carrera, en este caso la actriz de 48 años llegó a la Mostra para presentar su último trabajo, la película L'Immensitá, rodada en Italia. Penélope Cruz deslumbra Venecia Credit: Daniele Venturelli/WireImage En su primera aparición para una sesión de fotos, apostó por un favorecedor vestido de cuello halter, que resaltaba sus tonificados brazos. Con un original estampado de banderas en rojo y negro, el traje contaba con un cinturón fino y falda vaporosa, y pertenece a la colección Resort 2022. Con el cabello suelto, la vimos muy natural, irradiando felicidad. La madrileña, quien en las grandes ocasiones suele recurrir a diseños de princesa, con corsé, escote palabra de honor y falda voluminosa, sorprendió a todos en la alfombra roja de la noche con un vestido hasta los pies, entallado con hombros marcados, apliques en el escote y abertura en la parte trasera de la falda, confeccionado en encaje floral negro y rosa. El look del día Credit: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images El diseño pertenece a la colección otoño invierno 2022/2023 de Alta Costura y al igual que la modelo que presentó el traje en el desfile, lo lució con dos collares. Uno negro estilo babero, que se funde con el escote del vestido, y una gargantilla de diamantes a juego con dos llamativos anillos. Nos encantó el look de belleza, que mantuvo la melena lacia con raya partida en el centro, añadió un poco de intensidad con un maquillaje de ojos ahumados y manicura negra, que combinaban a la perfección con el conjunto. Cambiando totalmente de registro, esta misma mañana hemos visto a la artista llegar en lancha al Hotel Excelsior, con un conjunto muy chic de chaleco a modo de top y chaqueta en tweed blanco y negro y pantalones de mezclilla con pequeños lunares. Aunque lo mejor han sido los accesorios: sandalias negras abrochadas al tobillo con altísimo tacón, una cartera de mano rígida con el clásico acolchado y aretes brillantes con las dos Cs emblema de la Maison francesa. Penélope Cruz deslumbra Venecia Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Con lentes de sol estilo aviador, volvió a lucir el pelo suelo esta vez con raya al lado y maquillaje natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nos encanta ver que Penélope está dispuesta a reinventar su estilo y probar cosas nuevas. Sin olvidar las siluetas clásicas, la española ha dado un giro más atrevido y vanguardista a sus atuendos. Conocedora de sus puntos fuertes, a la vista está que su nuevo guardarropa funciona. ¡Bravo Pe!

