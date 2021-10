Penélope Cruz luce la camiseta más feminista de Dior en su última película En Madres paralelas de Pedro Almodóvar, la actriz aparece con una camiseta que lanzó Dior en 2016 y se hizo viral por su mensaje We should all be feminists. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Penelope Cruz camiseta feminista Dior Credit: Pablo Cuadra/Getty Images El director de cine Pedro Almodóvar acaba de estrenar su última película Madres pararelas con un reparto encabezado por Penélope Cruz. En la cinta, que cuenta la historia de dos madres solteras y su conexión, hay muchas referencias habituales en las obras del director español, como sus orígenes manchegos o la fuerza de la mujer. Esta última idea, además de en el carácter de los personajes, también la vemos de manera más explícita en el vestuario creado por Paula Torres, quien incluye una camiseta de Dior en el clóset de Cruz, con un poderoso mensaje. "We should all be feminists" (todos deberíamos ser feministas) es la frase en letras negras que podemos leer en la camiseta blanca que luce Janis, el personaje de la internacional actriz madrileña. Una prenda que pertenece a la colección primavera/verano 2017 de Dior, y que se inspira en la charla TED y el libro homónimo de Chimamanda Ngozi Adichie. Esta pieza sigue disponible en la web de la firma, con un diseño ligeramente diferente, por $860. Penelope Cruz camiseta feminista Dior Credit: Catwalking/Getty Images Este sencillo diseño formó parte de la primera colección de Maria Grazia Chiuri para la firma francesa, la primera mujer en ocupar el cargo de director creativo de la Maison, quien desde su llegada al puesto ha colocado al feminismo y a la mujer como hilo conductor de sus colecciones. Por ejemplo, rindiendo homenaje a las artesanas que confeccionan los trajes o a las activistas de los años 70. La camiseta en cuestión se convirtió en un éxito en muy poco tiempo y se la hemos visto a actrices como Natalie Portman o Jessica Chastain, grandes estrellas como Rihanna o influyentes de la moda como Chiara Ferragni o Aimee Song. Aunque el desorbitado precio de la misma fue muy criticado, y se tildó a la marca de aprovechar que el feminismo estaba de moda para vender más, la firma francesa anunció que parte de los beneficios de su venta se destinarían a la Fundación Clara Lionel, una organización sin ánimo de lucro que puso en marcha Rihanna para luchar contra la desigualdad y la pobreza mundial a través de programas de educación y salud. Penelope Cruz camiseta feminista Dior Credit: Instagram Dior A pesar de la polémica, muchas otras firmas como Prabal Gurung o Zadig & Voltaire y por supuesto cadenas low cost como Zara, se unieron a la tendencia presentando prendas con lemas feministas o mensajes relativos a la sonoridad. ¿Cómo puede ayudar una camiseta a difundir el mensaje real del feminismo? La propia autora del libro que inspira la prenda, Chimamanda Ngozi Adichie declaró a la revista Elle que si bien "una camiseta no va a cambiar el mundo, el cambio ocurre cuando se difunden ideas". Y añadió "Tenemos una generación joven que se está plateando el sexismo. Tenemos mujeres jóvenes que han vivido cosas, pero no saben cómo llamarlas. Si tienes una camiseta que pone 'feminista', les estás dando herramientas y un lenguaje para hablar de esas cosas que ya han experimentado". Por eso, entre otras razones, le prestó su frase a Chiuri. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El éxito del lema fue tal que incluso lo pudimos leer en numerosas pancartas durante la Womens March centralizada en Washington en 2017. Penelope Cruz camiseta feminista Dior Credit: Cortesía La prenda marcó un antes y un después en cuanto a la unión entre moda y activismo y en la actualidad muchas firmas utilizan sus colecciones para demostrar su compromiso con el medioambiental, la sostenibilidad, los animales o los derechos de los seres humanos. Gestos que se han normalizado pero que no eran tan comunes hace unos años. Ahora es Penélope Cruz quien luce la camiseta que sin duda volverá a dar mucho que hablar. En la película, ambientada entre 2016 y 2019, también presume otros looks de grandes firmas de la moda como Prada, Louis Vuitton, Armani, Pertegaz o Missoni.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Penélope Cruz luce la camiseta más feminista de Dior en su última película

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.