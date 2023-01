Penélope Cruz será una de los anfitriones de la gala del Met este año El evento de moda más esperado del año regresará este mayo con una lluvia de estrellas como anfitriones. ¡Conócelos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya ha pasado casi un año desde la última gala del museo metropolitano de Nueva York en donde vimos trajes espectaculares como el de Blake Lively y momentos controversiales como el vestido de Marilyn Monroe que llevó Kim Kardashian. En solo meses, regresa el evento y ya tenemos mejor idea de lo que veremos en la alfombra. La gala acompañará una exhibición en honor a Karl Lagerfeld, el diseñador icónico que falleció en el 2019 después de una carrera exitosa creando confecciones de ensueño en las casas de diseño de Chanel, Fendi y Chloé. Karl Lagerfeld Los diseños de Karl Lagerfeld serán el foco de la gala del Met 2023. | Credit: Adam Pretty/Getty Images for Chanel Hoy, Vogue anunció que Penélope Cruz, Roger Federer, Dua Lipa, Michaela Coel y Anna Wintour serán los copresidentes oficiales de la velada. Cruz, quien recientemente obtuvo su cuarta nominación al Oscar, fue una de las musas de Karl Lagerfeld. En estrenos de cine y en las premiaciones, la actriz española siempre lucía sus diseños y personificaba el glamour clásico de la marca. penelope cruz, met gala Penelope Cruz será una de los anfitriones de la gala del Met 2023. | Credit: James Devaney/GC Images Junto a ella, el tenista legendario Federer, la joven cantante Lipa, la actriz inglesa Coel y, como todos los años, la editora de Vogue Wintour, honran la memoria y los diseños de Lagerfeld. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gala se llevará a cabo el próximo 1 de mayo, en las instalaciones del Museo Metropolitano de Nueva York. Días después, la exposición se abre al público, así que todas las amantes de la moda que vivan en Nueva York o visiten a la ciudad podrán ver "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" con más de 150 looks originales del diseñador, explorando su producción creativa de desde la década de 1950 hasta sus colecciones finales en 2019.

