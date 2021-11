Así se hicieron las pelucas que llevó Kristen Stewart en la película de la princesa Diana Las dos pelucas fueron creadas para que Kristen Stewart las usara durante el rodaje de la película Spencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es obvio que para personificar a la princesa Diana, se necesitan muchas cosas, como tener un cierto porte al caminar, ese carisma incomparable que la caracterizaba y por supuesto, muchos de esos looks fabulosos que portó la princesa. Eso sí, además de su inolvidable forma de vestir, su cabello corto y rubio, era una de sus características más distintivas. Es por eso por lo que a la hora de empezar a rodar la película Spencer, protagonizada por Kristen Stewart, una de las cosas más importantes era tener la peluca perfecta que ayudara a Stewart a lucir casi idéntica a la querida Diana. La encargada de hacerla fue la diseñadora de cabello y maquillaje Wakana Yoshihara. "Fue muy fácil porque habían muchas imágenes de ella", le dijo Yoshihara a la revista Instyle. "Cuando buscas en Google, princesa Diana en 1991, salen cientos de fotos". Para dicha película, la actriz estará llevando dos pelucas, una con el recordado corte bob de la princesa y otra con un look de cabello más lacio y suave, la cual llevará durante una importante escena que tendrá con los actores que personificarán a los príncipes Harry y William. Según la experta, cada peluca costó unos $6,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este proceso se tomó más o menos seis semanas y yo probablemente teñí las pelucas como tres veces antes de que conociera a Kristen", contó Yoshihara. "Cuando hicimos la primera prueba, me di cuenta que el color no estaba bien, así es que la teñí otra vez". NO REUSE - Kristen Stewart en THE CROWN Credit: SHOEBOX FILMS NO REUSE - Kristen Stewart en THE CROWN Credit: NEON NO REUSE - Kristen Stewart en THE CROWN Credit: NEON Eso sí, la estilista confesó que al principio Stewart no quería llevar pelucas, pero por suerte cambió de idea cuando vio las que había creado Yoshihara. "Al principio [Kristen] no quería usar peluca, creo que porque no había tenido experiencia usando pelucas muy buenas", explicó. "Se puso una y con el maquillaje, recibimos excelentes comentarios. Ella se sintió muy feliz y segura con [la peluca]".

