La peluca con la que Francisca ha causado sensación en Despierta América La carismática conductora dominicana ha estado usando una peluca en el programa matutino de Univision que ha bautizado como Roberta. "No me da pena [decirlo], las pelucas están muy de moda". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca es un libro abierto con sus seguidores. La conductora dominicana comparte su día a día a través de las redes sociales sin filtros y con la sinceridad que siempre la ha caracterizado. Por eso no es de extrañar que la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 no haya dudado en confesar que está apareciendo con una peluca en Despierta América (Univision), programa que copresenta cada mañana junto a Karla Martínez, Alan Tacher y compañía. "Es que no me da pena, las pelucas están muy de moda", aseveró la mamá de Gennaro a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo el viernes pasado a través de Instagram. La peluca se ha convertido en el complemento perfecto de los looks televisivos de Francisca. Tanto es así que la también actriz no ha dudado en ponerle nombre: Roberta. Francisca Francisca con peluca; sin peluca | Credit: Instagram Francisca (x2) "Yo la estoy usando porque quiero recuperar mi cabello, le quiero dar un break", explicó la esposa de Francesco Zampogna, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram. "Obviamente todo el mundo sabe que este pelo no es mío, por eso yo lo digo, no me importa. Ustedes saben que yo soy muy sincera, muy abierta con ustedes", agregó. Francisca Francisca con su peluca | Credit: Instagram Francisca La peluca ha causado sensación en las redes sociales, donde la conductora ha recibido una lluvia de elogios. "Estás muy bella, me encanta verte con el cabello largo", comentó una de sus seguidoras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con peluca o sin peluca, lo cierto es que sus fans no han dejado de elogiar cada look que luce en el programa. "Todo lo que te pones te queda maravilloso con esa belleza que nadie tiene. Muchas pueden ser bellas de todo, pero tú tienes esa belleza natural", se puede leer entre los cientos de comentarios que recibe a diario. Y no es para menos. Francisca da cátedra cada mañana de glamour, estilo y carisma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La peluca con la que Francisca ha causado sensación en Despierta América

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.