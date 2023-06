Transformar el cabello de Halle Bailey en el de la sirenita Ariel costó más de $150,000 ¡increíble proceso! La actriz tuvo que someterse a sesiones de 14 horas para cubrir una a una sus rastas con mechones rojizos enrollados a mano, para poder mantener su cabellera natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Has visto ya la nueva película de La Sirenita? A pesar de la polémica que rodeó la elección de Halle Bailey como protagonista, y las reclamaciones de Thalía sobre el origen de algunas escenas, la cinta está siendo un éxito en taquilla y ha desatado la fiebre por todo lo relacionado con estos seres mitológicos, desde moda a maquillaje para recrear un look de inspiración marina. La actriz, quien luce una larga melena peinada en finas rastas y trenzas, quería conservar su cabello natural y Camille Friend, la responsable de peluquería de la producción, estaba dispuesta a ayudarle. Friend ha sido nominada al Oscar por trabajos anteriores entre los que se encuentra su trabajo con el cabello de Lupita Nyong'o en Black Panther: Wakanda forever, por ejemplo. Para enfrentar semejante reto, pues Ariel presume un cabello rojizo, la estilista profundizó en la relación de Bailey con su cabello, para comprender por qué era tan importante mantenerlo tal cual, sin cortarlo ni teñirlo para su rol. Pelo Sirenita costoso Credit: Jeff Spicer/Getty Images Friend declaró a Variety que descartó usar una peluca por la largura de la cabellera de la actriz, quien ha estado dejando crecer su pelo natural desde que tenía 5 años, pero pronto dio con una solución. "Si tomamos mechones de pelo y los enrollamos alrededor de los suyos, no tenemos que cortarlos ni colorearlos. Podemos cambiar su color sin cambiar la estructura interna de su pelo. Su estructura y su cabello son ella". Para perfeccionar el resultado, utilizaron mechones teñidos customizados de 30 pulgadas, y los fijaron con toques de keratina. Para lograr el tono Airel, emplearon hasta tres diferentes rojos. Pelo Sirenita costoso Credit: Instagram Por la cantidad de pelo que tuvieron que usar y su largura, Friend estima que gastaron al menos $150,000 en cabello, pues no se podía reutilizar si algo salía mal. "Fue un proceso" añadió la experta. Friend también explicó que en las escenas acuáticas, su equipo tuvo que añadir mechones sueltos que sobresalieran del pelo natural de la protagonista, pues las Rastas no flotan, y el pelo de la sirenita tenia que parecer bailar cuando ella estaba sumergida. Pelo Sirenita costoso Credit: Instagram La estrella tuvo que someterse a sesiones de entre 12 y 14 horas para tener su cabellera cubierta, y sus Rastas cubiertas una a una con los mechones diseñados para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, para lograr la toma perfecta de una de las escenas más míticas de la película de animación, en la que la sirenita voltea su cabeza y su melena salpica agua frente a la puesta de sol, fueron necesarias más de 20 tomas hasta lograr el efecto deseado. Pelo Sirenita costoso Credit: TikTok La actriz tuvo que realizar un curioso entrenamiento con un arnés y una pesa colgando de su cabeza, pues su cabello es especialmente pesado cuando está mojado, para fortalecer los músculos de su cuello y evitar lesiones, tal y como compartió la entrenadora Sana Shirvani, quien trabajó en la preparación de la actriz para este momento. Desde luego todo el esfuerzo valió la pena porque el resultado es fabuloso. ¡Enhorabuena!

