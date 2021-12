Pelo líquido: cómo lograr la tendencia de cabello más cool del momento Hay que tener paciencia pero puedes conseguir este efecto ultralacio, brillante y sedoso en casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pelo líquido Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images/ Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia Además de los cortes bob, los flequillos y los colores rojizos que lucen nuestras famosas favoritas, este invierno se ha impuesto un peinado que ha conquistado a celebridades como la reina Letizia o Catherine Siachoque y que ya hemos visto en famosas como Kim Kardashian o Jennifer López. Se trata del "pelo líquido", una melena extra lacia, de textura sedosa, brillante y con movimiento, que consigue un efecto acuático. Tan pulida que refleja La Luz, es una tendencia que adoran famosas como Dua Lipa o Megan Fox. La manera más rápida de conseguir ese aspecto liso y sin encrespamiento es realizarse tratamientos de alisado, como la keratina, que disciplinan las fibras capilares y mantienen la hidratación, proporcionando esa apariencia impecable. Aunque este tratamiento es una forma muy efectiva de lograrlo, hay cierta polémica a su alrededor por el uso de algunos ingredientes potencialmente dañinos. ¿Cómo lograrlo en casa? La idea es recrear una cascada de agua que cae de forma suave, así que tendrás que tener mucha paciencia y buenas herramientas de calor. Para empezar, en el cuidado diario de tu pelo emplea champú y acondicionador con propiedades suavizares y alisadoras, en especial si tu pelo tiende a encresparse con facilidad. 2. Como someterás a tu melena a altas temperaturas, vale la pena invertir en un buen protector térmico que lo proteja. Aplícalo y seca tu cabello utilizando el cabezal estrecho del secador, siempre en dirección al suelo. Eso sellará la cutícula impidiendo que pierda humectación. 3. Después puedes usar un producto que realce el brillo de tu cabellera, como un suero ligero, y utilizar la plancha para laciarlo. Si tienes el cabello fino, lo recomendable es usar extensiones, pues este estilo luce mejor en cabelleras más voluminosas. Cuando hablamos de la tendencia del pelo líquido suele ir acompañada de la raya partida en el centro, perfecta para destacar el pelo liso con efecto espejo. Para conseguir la perfección, hay que prestar especial atención n a los mechones frontales, pulirlos y colocados muy pegados a la cabeza, por detrás de las orejas. ¿A quién favorece este peinado? ¡A todas! La melena líquida despeja el rostro y enmarca tu mirada y da especial protagonismo a las cejas con mechones pulidos y trabajados colocados de manera estratégica. Esto nos hará lucir bien peinadas y elegantes en todo momento. Algunos productos para obtener el look Pelo líquido Credit: Cortesía Frizz Ease, de John Frieda. $7.49. target.com Pelo líquido Credit: Cortesía Speedy Blo, de Trademark Beauty. $69. shoptrademarkbeauty.com Pelo líquido Credit: Cortesía Smoothing Liquid Pearl Luminescent Serum, de Ogx. $8.91. walmart.com Pelo líquido Credit: Cortesía Argan Oil Smooth & Shine Hairspray, de One 'n only. $9.99. one-n-only.com

