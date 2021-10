Los looks de la princesa Diana que inspiran el vestuario de la película Spencer con Kristen Stewart Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Los looks de diana que inspiran el vestuario de spencer con kristen stewart Credit: Cortesía de Neon/ Getty Images El 5 de noviembre se estrena Spencer, un nuevo drama basado en la vida de la princesa Diana. La responsable de vestuario del filme, Jacqueline Durran, se ha inspirado en varios atuendos reales de la princesa del pueblo para vestir a Kristen Stewart en este protagónico, donde presume mucho Chanel, marca de la que es embajadora. Hemos buceado en los archivos fotográficos para encontrar algunos de los looks que aparecen en el avance de la cinta. Abrigo de tartán

En la primera imagen que conocimos de Stewart en el papel de Diana, posa con una chaqueta de tartán en tonos rojos y verdes -de Chanel-, un suéter de cuello alto blanco y el famoso anillo de zafiro y diamantes de la princesa de Gales. Una copia casi exacta del abrigo de Catherine Walker que se convirtió en favorito de Diana y que utilizó a menudo a finales de la década de los 80 y principios de los 90.

Sombrero velado

La película se desarrolla en un fin de semana durante la Navidad de 1991. En la imagen, Stewart luce un conjunto de blusa negra y abrigo rojo de la colección prêt-à-porter otoño/invierno 1988 de Chanel, rematado con un sombrero con velo. Un look claramente inspirado en el atuendo que utilizó Lady Di el día de Navidad de 1993, un año después de anunciar su separación del príncipe Carlos.

Pendientes de perlas

En el joyero de la princesa Diana se escondían grandes tesoros y las perlas eran una de las piezas protagonistas. Amante de los pendientes oversized de esta gema, también tienen su papel en la cinta.

Su traje de novia

En el trailer del filme podemos ver por unos segundo a Stewart vestida de novia con un vestido muy similar al que usó Diana en su boda con el príncipe Carlos, con escote en V flanqueado por pequeños volantes, detalles de encaje, lazos y mangas con mucho volumen.

Conjuntos icónicos

Los trajes de chaqueta con falda y sombrero a juego era uno de los looks favoritos de la princesa de Gales. En la película vemos uno similar a los reales pero en amarillo claro, uno de los tonos favoritos de la princesa, que perfectamente podría haber lucido uno igual.

Chaqueta universitaria

Siempre moderna, la princesa cuando estaba "fuera de servicio" lucía un estilo muy deportivo, con chaquetas universitarias como la de la imagen que llevaba a menudo para llevar a sus hijos al colegio y que sin duda inspiró a la vestuarista para esta escena en la que Stewart comparte confidencias con una amiga en la playa.

Blusas blancas

El estilo de la princesa Diana no pasa de moda y otro claro ejemplo de ello es el uso que hacía de las blusas blancas: con lazos, detalles en el frontal, cuellos exagerados, incluso camisas oversized; su apuesta por este tipo de prenda combinada con faldas lápiz siempre le hacía lucir sofisticada.

Collares de perlas

Como hemos mencionado, Diana adoraba las perlas y contaba con numerosas joyas hechas de este material como varios collares de una o varias filas, más o menos gruesos. Sin duda, la recordaremos luciendo perlas.

Noche de lujo

El vestido que parece en el cartel de la película se inspira en realidad en un traje de los archivos de la Alta Costura de Chanel de 1988, aunque también podría beber de algunos de los trajes de gala que lució la princesa de Gales, como este este romántico vestido blanco decorado con detalles dorados, una creación de los diseñadores David y Elizabeth Emanuel, los mismos que hicieron su vestido de novia, que estrenó en 1986. Elaborar el de la película llevó más de 1.000 horas de trabajo, de las cuales 700 se dedicaron al bordado.

