Coletas, trenzas, moños... los peinados de estas famosas son perfectos para el verano ¡copia el look! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería peinados famosas perfectos verano Credit: Instagram/Mezcalent/Getty Images Encuentra tu próximo peinado entre los estilos que lucen estas celebridades, de plena tendencia y perfectos para combatir el calor. Empezar galería Cola de caballo peinados famosas perfectos verano Credit: James Devaney/ GC Images Para todo tipo de melenas, el peinado que Jennifer López lució en versión XXL es el más socorrido y clásico, ideal para la temporada estival tanto de día con prendas deportivas como de noche con trajes de gala. Además si la haces bien tirante ¡tiene efecto lifting! 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Moño deshecho peinados famosas perfectos verano Credit: Steve Granitz/ FilmMagic Nos encanta el contraste entre el conjunto súper moderno y arreglado que eligió Eva Longoria y su moño ligeramente despeinado. Para lograr este efecto, simplemente suelta algún mechón, cárdalo y rocía con laca fijadora. 2 de 12 Ver Todo Trenzas cornrow peinados famosas perfectos verano Credit: Valerie Macon/ AFP Nadie podía defender este estilo propio de la cultura africana como ella. Zendaya acaparó todas las miradas cuando asistió a una alfombra con la cabeza llena de trenzas que le llegaban hasta la cintura. Esta manera de trenzar el cabello es muy popular debido a su bajo mantenimiento así que es estupendo para los meses de calor. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Recogido afro peinados famosas perfectos verano Credit: Instagram Para las chicas con un afro como Jeimy Osorio, nada mejor que hacer frente al calor que recogiéndolo en la parte alta de la cabeza que te permitirá presumir tus rizos en todo su esplendor. 4 de 12 Ver Todo Coleta con textura peinados famosas perfectos verano Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Salma Hayek es el ejemplo perfecto de cómo lucir glamorosa con el cabello ondulado. Esta coleta alta le retira la melena del cuello y los hombros, le hace más alta y le permite mantener su textura wavy. La claves es hacer una doble coleta para asegurarnos de que no se baja. 5 de 12 Ver Todo Efecto húmedo peinados famosas perfectos verano Credit: David M. Benett/ WireImage Vuelve todos los veranos y es que es el estilo que grita vacaciones por los cuatro costados. Eiza González combinó un sofisticado vestido de noche con este wet look, muy fácil de lograr en casa, y que luce bien en todo momento del día. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Minirrecogido bajo peinados famosas perfectos verano Credit: Mezcalent ¡No hace falta tener una melena extralarga para recogerla! Adamari López lució super sexy con el cabello en un pequeño moño en la nuca, también efecto mojado, que cedía todo el protagonismo a sus llamativas joyas. Una alternativa ideal que te puede servir para un evento o para ir a la playa. 7 de 12 Ver Todo Coleta lateral peinados famosas perfectos verano Credit: Instagram Con este peinado, Francisca nos da una lección sobre cómo viajar cómoda sin perder el estilo. Con raya partida en el centro, la conductora recoge su melena en una coleta a un lado, lo que le permite apoyar la cabeza sin temor a despeinarse, y la cola está trabajada con suaves ondas que le dan un aire romántico y arreglado. 8 de 12 Ver Todo Coleta medusa peinados famosas perfectos verano Credit: Instagram Las trenzas baby vienen pisando fuerte de la mano de estrellas como Hailey Bieber, Kylie Jenner o Rosalía. Dua Lipa va un paso más allá y con una cola de caballo, recoge el pelo que caa en trencitas, creando este efecto como si fueran tentáculos. Una apuesta divertida, juvenil y moderna. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pixie moderno peinados famosas perfectos verano Credit: Juan Naharro Gimenez/ Getty Images Tener el cabello corto no significa no poder innovar. Esmeralda Pimentel le da una vuelta al corte clásico pixie, dejando las patillas más largas y peinándolo todo hacia delante con gel. Una manera muy sabia de enmarcar su profunda mirada. 10 de 12 Ver Todo Trenzas clásicas peinados famosas perfectos verano Credit: Gotham/ GC Images Las trenzas han regresado en todo su esplendor: de espiga, francesas, de boxeador, jumbo box... una opción fácil y rápida son las clásicas de tres puntas como las que luce Bella Hadid, que además de cumplir su función recogiendo su melena, le dan un toque chic a su atuendo. 11 de 12 Ver Todo Moñitos rizados peinados famosas perfectos verano Credit: Instagram Julissa Prado sabe bien cómo lidiar con el cabello rizado en un día de calor. ¿Qué os parecen estos adorables moñitos? Son divertidos, coquetos y seguro que llaman la atención. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Coletas, trenzas, moños... los peinados de estas famosas son perfectos para el verano ¡copia el look!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.