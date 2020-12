Close

Tres peinados perfectos para hacértelos en casa y lucirlos durante las fiestas Lo mejor de todo es que necesitas muy pocos productos para lograrlos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de las fiestas de fin de año se trata, además de un buen atuendo y un maquillaje flawless, nos importa mucho llevar un peinado fabuloso y esa idea no ha cambiado, aún cuando este año todo ha sido diferente. Y es que nada como arreglarnos para que de inmediato cambie nuestro ánimo y nos sintamos las dueñas del mundo, ¿o no chicas? Por eso, es importante que, aunque solo vayamos a la sala, nos pongamos un vestido elegante, un maquillaje de fiesta y por supuesto un peinado de estrella. Ahora bien, no todas tienen la habilidad de hacerse un peinado elaborado o incluso el más sencillo de todos, por eso, acudimos a una experta para que nos mostrara cómo hacer en casa tres peinados fáciles y modernos, que nos hará sentir y lucir increíbles en estos días festivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primer look es uno muy sencillo que puedes hacer con una plancha y aplicando los productos adecuados para que el cabello quede suave y brillante, y sobretodo que permanezca intacto por horas. Lo más cool es que la estilista le dio un giro a este sencillo look con solo ponerse unas horquillas en un lado. Incluso podrías ponerte clips más llamativos o de diferentes colores. Una idea fácil y sobretodo elegante para tu look navideño. Image zoom Credit: Cortesía K-PAK Color Therapy Luster Lock Glossing Oil, de Joico. $22.50. ulta.com Image zoom Credit: Cortesía Weekend Hair Dry Shampoo, de Joico. $17.99. ulta.com Image zoom Credit: Cortesía Body Shake Texturizing Finisher, de Joico. $19.99. ulta.com Image zoom El segundo peinado es un poco más divertido y fresco, y es igual de fácil de hacer. Lo único que necesitas es una tenaza de tres barriles, un champú seco y un fijador. El resultado serán unas ondas playeras supermodernas y coquetas. El peinado final es más elegante y es ideal para recibir el año con mucho glamour. Échale un vistazo al video y elige el peinado que más te guste para ir a la sala. ¡Felices fiestas!

