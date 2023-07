Cortes extremos, trenzas infinitas y mucho color: los peinados más llamativos de los Mundiales femeninos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: Ben Radford - FIFA/FIFA via Getty Images// Adam Pretty - FIFA/FIFA via Getty Images// Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images Colas altas, trenzas, cintas... son algunos de los peinados más habituales que lucen las jugadoras de fútbol. Sin embargo estas deportistas fueron más allá y nos dejaron con la boca abierta con los estilos elegidos para participar en los últimos Mundiales. Empezar galería Alexia Putellas - España Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images La española sorprendió a todos al presentarse así, con su cabello teñido de rosa intenso, en el mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Con una larga melena recogida en una cola alta, la elección de color se trata de un homenaje a una de sus ídolos, la estadounidense Megan Rapinoe. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Megan Rapinoe - USA Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: Brad Smith/USSF/Getty Images for USSF Y es que rosa fue el color que lució en su pelo la jugadora en el mundial de 2019, sin embargo este año, su característico corte se ha teñido de azul para combinar con los colores de su equipo. 2 de 8 Ver Todo Marta Cox - Panamá Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images La jugadora panameña es la primera vez que participa en un Mundial, igual que su equipo, y para darlo todo en la cancha recoge su pelo afro en una cola alta. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca Ordega - Nigeria Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: Ben Radford - FIFA/FIFA via Getty Images Así de fabulosa participó la jugadora nigeriana en el mundial de Francia de 2019. Siempre juguetona con sus peinados, la hemos visto con moñitos, coletas y estas coloridas trenzas moradas y azules que daban un toque de color al campo de fútbol. Este año también ha sorprendido con un peinado lacio en color cobrizo. 4 de 8 Ver Todo Shanice Van de Sanden - Países Bajos Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: Adam Pretty - FIFA/FIFA via Getty Images Labios pintados, delineado de ojos intenso y peinados increíbles pese a su corta cabellera son algunas de las señas de identidad de esta jugadora holandesa. En el mundial de 2019 posó con estas salvajes manchas de leopardo. 5 de 8 Ver Todo Genevieve Ngo Mbeleck - Camerún Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: Naomi Baker - FIFA/FIFA via Getty Images Aunque este año Camerún no logró clasificarse para el Mundial, la jugadora dejó huella en el torneo de Francia 2019 con estas rastas cortas teñidas de platino que contrastaban con su tono de piel oscuro. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sophie Schmidt - Canadá Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images Este original look fue el elegido por la jugadora canadiense para disputar los partidos del mundial en 2019. Al tener solo ciertas partes teñidas, en combinación con su pelo platino, parecía que su cabeza estaba en llamas cuando corría. 7 de 8 Ver Todo Alex Morgan - USA Peinados llamativos jugadoras del mundial Credit: Alex Grimm/Getty Images Puede que una cola alta y una cinta no sea lo más novedoso del mundo. Pero la jugadora estadounidense siempre luce un elástico rosa como homenaje a la madre de su esposo, Servando Carrasco, que ha sobrevivido al cáncer de mama en dos ocasiones. Además, ella misma crea una nueva antes de cada partido con cinta elástica de la que se usa en los músculos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

