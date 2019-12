Los productos que no te pueden faltar para tu peinado de fiesta By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Más allá de la laca fijadora, existen productos para darle a tu melena un brillo o un volumen digno de la pasarela y aquí están los mejores. Empezar galería Legendario Image zoom Cortesía Si vas a llevar una coleta alta o un moño tirante, necesitas sellar el resultado con una laca de fijación fuerte, sobre todo para mantener los pelitos más cortos bajo control toda la noche. Elnett Satin Extra Strong Hold Hairspray, de L'Oreal Paris. $10.39. Target.com 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Brillo cegador Image zoom Cortesía de la marca De los creadores del célebre y adorado Dream Coat, llega este espray para rematar tu peinado con un extra de luminosidad y brillo pero sin resultar pesado o pegajoso. Extra Misti-cal Shine Spray, de Colorwow. $29. colorwowhair.com 2 de 10 Applications Ver Todo Protégete Image zoom Una fórmula natural con aceites de rosa mosqueta, coco y argan para controlar el frizz y proteger tu pelo del calor de las herramientas que seguro utilizarás para conseguir unas ondas perfectas. Farewell Frizz™ Blow Dry Perfection Heat Protectant Crème, de Briogeo. $24. sephora.com 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement ¡Grandioso! Image zoom Uno de los efectos más buscados para los looks de noche es el volumen exagerado y para ello nada como una buena mousse. Grandiose Hair Plumping Mousse, de Oribe. $22. nordstrom.com 4 de 10 Applications Ver Todo Bestseller Image zoom Cortesía de la marca Un aceite capilar con legiones de fans en todo el mundo que además de proteger tu pelo del calor, lo hidrata con su fórmula a base de aceites de argán, marula y camelia y huele increíble. $50. kerastase-usa.com 5 de 10 Applications Ver Todo Uno para todo Image zoom Ya sea para rematar una coleta extra lisa o que termine en tirabuzón o para crear ondas playeras o super definidas esta plancha puede con todo. Platinum+ Styler, de GHD. $249. bluemercury.com 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sube el volumen Image zoom Cortesía de la marca Consigue un volumen y textura instantáneos y dignos de peluquería con este espray. Full Dry Volume Blast, de Living Proof. Desde $15. sephora.com 7 de 10 Applications Ver Todo Melena fantasía Image zoom Cortesía de la marca Si te encantan los looks con purpurina tan populares en Instagram, puedes hacerte con estas miniextensiones que ya vienen con el glitter y en muchos colores para no tener que lidiar con el engorroso asunto de eliminarla de tu pelo a la mañana siguiente. ¡Buena idea! Goddess Glitter Strands. $20. goddessglitterhair.com 8 de 10 Applications Ver Todo Mascarilla Image zoom Si tienes el cabello muy fino, empieza a construir volumen desde la ducha con una mascarilla especial para tu tipo de pelo. Muroto Volume Mask, de Shu Uemura. $xx. shu 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Detox Image zoom Cortesía ¿Y para la resaca? lava tu pelo con un champú detox como este formulado con sal marina y aroma a bergamota para revivir tu cabello después de una noche loca. Clean Ocean Sea Salt & Bergamont Shampoo, de Love Beauty and Planet. $6.99. target.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los productos que no te pueden faltar para tu peinado de fiesta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.