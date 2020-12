Close

El peinado infalible para las fiestas navideñas ¡recréalo! Marco Peña el estilista de estrellas como Adamari López, Paulina Rubio y Thalía nos da el paso a paso para lucirte con un sencillo moño que siempre te hará lucir sofisticada en la temporada festiva. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un “chignon” o moño bajo tipo cebollita, es un sinónimo de sofisticación y elegancia clásica que nunca perderá vigencia. Tanto es así, que sigue siendo uno de los peinados a los que recurren los modistos más cotizados del mundo para acompañar la presentación de sus trajes de fiesta. Es una alternativa para recoger el cabello que no le resta protagonismo a sus diseños. Este fue el caso del dúo neoyorquino Badgley Mischka quienes presentaron para el 2021 su colección primaveral con preciosos vestidos y peinaron a cada modelo con estos moños tan distinguidos como sencillos. Image zoom Credit: cortesia BM Para esta entrega de mis #EspecialesconKika tuve la oportunidad de entrevistar en Miami hace unas semanas a nuestro querido estilista Marco Peña quien nos comparte en el vídeo que verás aquí arriba el método para que te animes a recrear este moño en casa durante las fiestas navideñas. Peña siempre está presente tras bambalinas en las semanas de la moda de la gran manzana y participó con el equipo de Tresemmé en este desfile, por eso hay que aprovechar su maestría. Image zoom Credit: cortesia BM SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el vídeo encontrarás que el proceso es sencillo y necesitas pocos instrumentos para lograrlo. No dejes de seguir sus recomendaciones: no te deben faltar un buen peine, una liga, ganchillos y por supuesto un mousse y una laca fijadora para rematar tu look. Lo increíble de este moño o “chignon” es que luce divino con la pinta más casual o con un vestido de fiesta elegantísimo. Considéralo como un recurso para festejar la Navidad y el año nuevo donde quiera que estés. ¡Felices Fiestas!

Close Share options

Close Close Login

Close View image El peinado infalible para las fiestas navideñas ¡recréalo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.