¿Un peeling profesional de "peanut butter"? Aquí los detalles El Dr. Campos nos cuenta cómo este tratamiento puede eliminar manchas y transformar tu rostro Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres de las que no logran ocultar las manchas en el rostro ni siquiera con maquillaje, tienes que conocer el peeling Cosmelan o "Peanut Butter" peeling como también se le conoce, un sistema despigmentante profesional de referencia a nivel mundial para eliminar todo tipo de manchas, sin importar el tipo de piel. Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos explica los detalles. ¿Qué es el "peanut butter" peeling? Este peeling se realiza solamente en una consulta por un profesional certificado ya que incluye productos recetados para tratar las decoloraciones benignas de la piel, como el melasma, por ejemplo. Actúa para mejorar el color, la textura, el tono y la tirantez de la piel. Esta es una alternativa más segura a los láseres ópticos y los sistemas IPL que potencialmente podrían oscurecer la piel, especialmente en personas de piel más oscura. ¿En qué consiste el tratamiento? Después de una evaluación, la piel se prepara con una solución purificante que elimina las impurezas que pudieran interferir con la absorción de los productos. Posteriormente, se aplicará una mascarilla reductora de pigmento especialmente formulada comenzando el proceso de aclarado. Su textura nos recuerda a una deliciosa mantequilla de maní– este es el motivo de su nombre. Esta mascarilla se dejará durante varias horas, el intervalo de tiempo variará en función del tipo de piel del paciente y del problema que presente. El tiempo oscila entre cuatro y diez horas. Por eso se le da al paciente un kit de productos los cuales deben ser aplicados en casa. Para este paso, es muy importante que se sigan las indicaciones del profesional. El segundo día será de descanso para tu piel. Solo utilizará productos para hidratar, revitalizar y nutrir su piel que se incluyen en el kit. A partir del tercer día, se aplicará igualmente siguiendo las instrucciones, una segunda mascarilla. Pasado un mes de usar, el paciente regresará a la clínica para una nueva evaluación. En esta misma consulta se pueden tratar las áreas oscuras residuales de la piel con la mascarilla restante. ¿Es doloroso? Durante la aplicación, la cara se puede sentir caliente. Puede ser ligeramente incómodo, pero definitivamente manejable. En las horas posteriores a la aplicación, la piel comienza a sentirse tensa. Para el segundo día, la piel estará notablemente roja (lo cual es de esperarse) y estará con ligera picazón e irritada. Los productos hidratantes ayudarán mucho con estas molestias ya que calman la piel cuando siente la necesidad de rascarse la cara. Eventualmente, la piel comenzará a pelarse. La extensión de la descamación varía de persona a persona, pero el enrojecimiento y la descamación siempre desaparecen en cuestión de varios días. En la mayoría de los casos, los pacientes comienzan a ver una mejoría significativa en su piel a partir de la primera semana de tratamiento. Una vez que la nueva capa de piel emerge, desaparecen las manchas oscuras y la tez se ve lisa y pareja. ¿Cuál es el paciente ideal? El "Peanut Butter" peeling es ideal para cualquier persona que sufre de hiperpigmentación. Esto incluye melasma, hiperpigmentación post-inflamatoria, lentigo solar, senil (manchas oscuras por la exposición al sol) y pecas. El peeling es innovador, ya que puede ser utilizado por aquellos con tonos de piel muy claros y tonos de piel muy oscuros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuanto cuesta? El costo del "Peanut Butter" peeling cuesta alrededor de los $750. Un precio bastante justificado cuando tomamos en cuenta su alto grado de efectividad y el hecho que solo se aplica una vez al año para mantener una piel radiante 365 días al año. Una última recomendación… Aunque existen muchos otros tratamientos alternativos para aclarar la piel, esta es una de las opciones más seguras y menos agresivas. Como siempre, debes asesorarte y seguir todas las indicaciones del especialista y recuerda que de tu disciplina para proteger tu piel depende el éxito de todo tratamiento para eliminar las manchas. Ten en cuenta que tu piel estará sumamente sensible a la luz después del tratamiento, así que el bloqueador solar es imprescindible.

