El look del día - septiembre 22, 2020 Por Yolaine Díaz

Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la Covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y yendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito?

Guiomar Puerta

La actriz española llegó a la premier, durante el Festival de San Sebastian, de su nueva película El verano que vivimos, con este moderno minivestido.

Paz Vega

Como de costumbre, la actriz española cautivó con su garbo y elegancia. Este look de falda negra en A, camisa blanca y zapatos de punta, la hizo ver clásica y femenina.

Irene Escobar

Este conjunto blanco de falda midi y top de manga larga, le sentó de maravilla a la figura de la actriz.

Karina Banda

Este fresco y veraniego vestido negro maxi fue la pieza perfecta para que la presentadora empezara a disfrutar sus vacaciones en Le Blanc Spa Resort en Los Cabos.

Lady Gaga

Captamos a la cantante en las calles de Nueva York ataviada con este conjunto de pantalón corto y croptop, que complementó con un abrigo negro de cuero y llamativas botas de plataforma.

Blanca Suárez

Este hermoso traje de tul con cola, hizo que la actriz española luciera como toda una princesa durante la premier de su nueva película El verano que vivimos.

María Pedraza

Chic y moderna lució la joven actriz española con este pantalón negro con aberturas frontales, que complementó con una blusa blanca de encaja y zapatos de punta.

Chiquibaby

Nos encantó este minivestido amarillo con estampado floral que portó la presentadora durante una de las más recientes transmisiones de Un nuevo día (Telemundo)

Marisol González

La presentadora lució muy sexy con este look de minivestido verde y botas marrones.

Alessandra Ambrosio

La modelo mostró sus largas piernas con este minivestido estampado con la espalda al descubierto.

El look del día - septiembre 22, 2020

