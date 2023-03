Pautips revela por qué pensaría en retirarse sus prótesis mamarias Paula Galindo la famosa influencer colombiana se une a celebridades como Bárbara Bermudo que alzan su voz para despertar conciencia entre las mujeres sobre los riesgos reales de los implantes de seno Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La influencer colombiana Paula Galindo conocida en redes sociales como Pautips se unió recientemente al séquito de famosas que han hablado públicamente sobre la delicada cuestión de la explantación mamaria. Este tema tan candente actualmente identifica a miles de mujeres que últimamente se han sometido para retirar las prótesis de sus senos que hace muchos años decidieron implantárselos por diferentes razones. El punto clave es que años después de ese procedimiento a la gran mayoría esos implantes les han acarreado serios problemas de salud. PAUTIPS Credit: Medios y Media/Getty Images En algunos casos extremadamente graves muchas terminan siendo víctimas del silencioso y complicado Síndrome de Asia. Una de las famosas más reconocidas por compartir valientemente su caso es la presentadora Barbara Bermudo quien a través de sus publicaciones, vídeos y charlas ha compartido la dolorosa experiencia que puso en riesgo su vida. Últimamente la lista va en aumento y aunque es un tema de conversación muy difícil y polémico existe una gran lista de famosas que siente la necesidad de alertar y compartir, pero también hay otras que manifiestan opiniones diversas apoyando las prótesis y que causan serias polémicas. ¿Qué debe ponerse primero? ¿La salud o la vanidad? La influencer Pautips, terminó metida en una acalorada discusión por una de sus seguidoras, quien a través de la dinámica de preguntas, que la bogotana promovió en su cuenta oficial de Instagram, le cuestionó sobre sus implantes y su opinión sobre el tema: "Qué piensas sobre el síndrome de Asia y de que todas se están quitando sus implantes?, pregunto la seguidora a la influencer que da recomendaciones a más de 8.1 millones de seguidores. "Hace años yo consulté si debía hacerlo y el médico me dijo que no. Yo ya sufría de depresión y problemas hormonales antes de las prótesis y esa no era mi causa", dijo Galindo quien actualmente vive en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dejó claro que cada mujer vive un proceso único y por eso debe recurrir a su cirujano de confianza para hacerse los chequeos pertinentes y mirar si en efecto necesita una explantación o, por el contrario, puede continuar disfrutando de sus prótesis. "No te operes por las demás", reiteró en su respuesta. "A muchas mujeres a veces nos falta carácter para no dejarnos llevar por lo que vemos en otras. Si tu intuición y razón te dicen que no, pues ten la certeza de que no lo tienes que hacer". Paula reconoce que la belleza viene en todas las tallas y busca a crear conciencia de lo que realmente quieren y necesitan en su vida, sin seguir patrones equivocados de belleza o desvivirse por modas y tendencias. A pesar de la polémica, Pautips sí confesó a sus seguidores que en caso de que su salud física se viese comprometida por sus prótesis mamarias que en muchas mujeres causan migraña, fatiga, insomnio, dolores articulares o musculares, infecciones urinarias, entre muchos otros, sí "decidiría definitivamente retirar mis implantes sin remordimiento". "Mi bienestar va primero que mi apariencia", afirmó la experta en maquillaje y estilismo. De esta forma pudo explicarse y reconciliarse con su público. En las semanas venideras, la colombiana quien hace poco se casó por lo civil con Ronald Moscoso se dedicará a los preparativos para su boda católica, que prevén será deslumbrante y contará con un séquito de estrellas e influencers como invitados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pautips revela por qué pensaría en retirarse sus prótesis mamarias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.