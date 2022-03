Paulina Rubio comparte cómo se prepara para su gira ¡y nos deja sin aliento! La chica dorada está en gran forma física gracias a una intensa rutina de ejercicios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina rubio rutina de ejercicios Credit: Rodrigo Varela/Getty Images No hay duda de que Paulina Rubio está en una impresionante forma física, a las imágenes nos remitimos. Y es que para poder cantar, bailar y actuar sobre el escenario como lo hace ella, hay que prepararse a conciencia. Ahora, la chica dorada está a las puertas de su próxima gira y ha querido compartir con sus seguidores su intensa rutina de ejercicios. Honestamente, nos hemos quedado extenuados solo con verla. La mexicana de 50 años muestra en un video a cámara rápida cómo se está preparando a ritmo de Eye of the tiger, la famosa canción de la película Rocky, para el arranque de su Perrísimas Tour. Una gira que comienza el 15 de abril y le llevará por Estados Unidos con su compatriota, Alejandra Guzmán. Ataviada on unos leggins en azul real y un coqueto sujetador deportivo negro de tiras, Rubio muestra su tonificado abdomen antes de realizar varias series de estiramientos musculares. Pierna, espalda, brazos... la intérprete también realiza diferentes ejercicios abdominales así como para fortalecer los glúteos y los muslos, combinados con poses de yoga. "Energía al máximo. Preparándome para el gran arranque de Perrisimas tour. Ya estoy lista y tu????" escribió la cantante de Yo no soy esa mujer junto al video. Para terminar, la estrella presume a cámara los músculos de su espalda y sus tonificados bíceps. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta intensa y completa sesión de ejercicio sin duda funciona pues solo hay que ver el buen estado físico de la cantante. Sus fanáticos deberían copiarla pues seguro que en los conciertos de la diva no podrán dejar de bailar.

