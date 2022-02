El look del día - febrero 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Paulina Rubio, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Rihanna, Paulina Rubio y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Layevska Ana Layevska, look del dia Credit: 2022 Eyepix Images/The Grosby Group Para asistir a una velada en la Ciudad de México, la actriz eligió este look de falda midi blanco y negro, top de cuello alto y chaqueta negra. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Muy cool y moderna lució la presentadora con esta falda crema con aberturas, que combineo con una camiseta y botines. 2 de 9 Ver Todo Paulina Rubio Paulina Rubio, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group La cantante llegó a un encuentro con la prensa con este conjunto blanco de pantalón corto y chaqueta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Erika Buenfil Erika Buenfil, look del dia Credit: 2022 Eyepix Images/The Grosby Group La reina de las redes llegó a un evento ataviada con este look de pantalón negro, top del mismo color y una chaqueta rosada muy cool. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Este atuendo de falda a la rodilla estampada y blusa con mangas oversized, hizo que la presentadora luciera muy sobria y femenina. 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez Hermosa lució la presentadora con esta falda negra con abertura frontal, que complementó con un suéter fuscia de cuello alto y botines. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: 2022 Eyepix Images/The Grosby Group La artista llegó a un evento ataviada con este loo de pantalón negro, top del mismo color y chaqueta con vuelos en las mangas. 7 de 9 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima, look del dia Su majestada dejó a todos boquiabierta al llegar a uno de sus compromisos oficiales con este espectacular atuendo. ¡Qué bella1 8 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante se paseó con este abrigo estampado que dejaba ver su hermosa barriga de embarazo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 18, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.