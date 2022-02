La homenajeada Paulina Rubio deslumbra con sus cambios de look en Premio Lo Nuestro 2022 La cantante mexicana vio reconocida su trayectoria en solitario junto a su madre y sus hijos y lució hasta tres atuendos durante la gala. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina Rubio sigue sumando premios y reconocimientos a su palmarés. La cantante mexicana, quien comenzó en la música con el grupo Timbiriche, debutó en solitario en 1992 con su álbum La chica dorada y la noche del jueves recibió el Premio Lo Nuestro a la trayectoria por estos 30 años de carrera. Para posar en la alfombra magenta, muy bien acompañada por su madre Susana Dosamantes y sus hijos, la mexicana apostó por un estilizado conjunto de la diseñadora dominicana Giannina Azar de cropped top y falda larga a juego con detalles transparentes, hombros estructurados intrincados diseños en brillos plateados y pedrería. Para sorpresa de todos, en lugar de su habitual melena ondulada, Rubio apostó por un look más lacio, tal y como nos cuenta su estilista Marco Peña. "Queríamos hacer algo diferente así que optamos por esta melena XL lacia con un poco de textura", explica el artista. "No lo quise hacer completamente pulido y perfecto porque ella no se siente tan cómoda así, le gusta que se vea natural". Para conseguir este efecto, utilizó el One Step Smooth de TRESsemmé antes de cepillarlo para controlar el frizz, una laca antihumedad y una barra de ondular grande. Paulina Rubio Premio Lo Nuestro Credit: Aaron Davidson/WireImage En cuanto al maquillaje, obra de Jamie Harper, la atención se centró en su mirada, con un delineado marcado en negro, sombras en color tostado y abundantes pestañas. Bajo las líneas de las pestañas de abajo, un poco de delineador café y el resto del rostro muy natural, con labios simplemente con un poco de brillo nude. Después, la chica dorada se transformó en una superheroína del rock y salió al escenario con un corsé negro con su nombre bordado en lentejuelas, tachuelas, flecos multicolor y detalles brillantes que acompañó de botas acharoladas por encima de la rodilla. Esta vez sí que dejó sus características ondas al viento. "Para su actuación quería ser Paulina y tener el pelo que le representa siempre, esa melena ondulada grande, con mucho volumen" apunta Peña. Para este segundo look, el estilista cardó las raíces para obtener ese volumen, le dio textura al pelo con el Dry Texture Finishing Spray de TRESemmé y creó los bucles con una barra ondulada pequeña. Sobre la tarima interpretó un popurrí de éxitos que incluyeron Ni una sola palabra, Lo haré por ti, Te quise tanto, Mío, Yo no soy esa mujer y Y yo sigo aquí entre otros temas. Paulina Rubio Premio Lo Nuestro Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Después de la premiación y tras bambalinas vimos a la diva con un tercer look, en este caso de inspiración guerrera, con un body dorado con minifalda transparente, correa y detalles metálicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál fue tu favorito?

