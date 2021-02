Close

Paulina Rubio y su look de Premios Lo Nuestro: ¡Todos los detalles aquí! La Chica Dorada sorprendió con la propuesta de maquillaje y cabello que el estilista Marco Peña logró con productos de farmacia como una paleta de sombras por $25. ¡Inspírate! Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El estilista Marco Peña nos comparte en este vídeo todos sus trucos de cabello y maquillaje con los que Paulina Rubio brilló en Premios Lo Nuestro y sorprendió a toda su fanaticada con una propuesta delicada, romántica y glamorosa envuelta en una nube rosa de amor y buena vibra. Fue una velada especial para Paulina Rubio pues durante la premiacion se llevó el galardón a mejor canción cumbia, con el tema "Tú y Yo remix", y lo dedicó en un emotivo discurso a todos sus seguidores. La Chica Dorada se preparó para la gala con mucha anticipación pues quería proyectar una imagen nueva y radiante a petición de sus fans. Todos los detalles del proceso nos lo comparte Peña como experto quien en los últimos años se ha dedicado a hacerla lucir fabulosa en todas sus presentaciones. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aquí encontrarán cómo se planeó todo el estilismo de pies a cabeza para complementar el traje de tul rosa de Monsoori con el que Rubio lució sus torneadas piernas con una falda corta adelante y una larga cola en la parte de atrás. Para su cabello Peña manejó un lacio perfecto con textura y para su rostro un maquillaje natural y fresco con piel radiante que la hizo lucir delicada y juvenil, para los que utilizó productos efectivos y económicos, como la paleta de sombras que adquirió en farmacias por menos de $25 y que también está a nuestro alcance. En el video está toda la información. Image zoom ¡Aplausos a Paulina Rubio y a Marco Peña por un look maravilloso!

