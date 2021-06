¡Felicidades Paulina! La Chica Dorada cumple 50 años, ¡mira cómo ha cambiado su estilo! Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent/ Getty Images La cantante mexicana Paulina Rubio cumple medio siglo de vida. Celebramos este aniversario recordando algunos de los looks que ha lucido la Chica Dorada a lo largo de su extensa carrera, que comenzó bien temprano cuando entró a formar parte del grupo musical Timbiriche siendo una niña. ¡Qué cumplas muchos más Pau! Empezar galería 1981 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent Con apenas 10 añitos, la hija de Enrique Rubio y la actriz Susana Dosamantes, entró a formar parte del grupo infantil Timbiriche, donde permaneció 10 años como una de las principales integrantes. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio 1986 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent Con 15 años ya presumía una voluminosa melena rubia y un rostro angelical que mantiene pese al paso de los años. 2 de 12 Ver Todo 1986 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent Con el cabello liso o rizado, a la mexicana siempre le ha gustado vestir a la última. En este caso, piezas con grandes hombreras y colores llamativos. ¡Vivan los 80! 3 de 12 Ver Todo Anuncio 1989 Paulina Rubio Credit: Mezcalent En 1989 debuta en el mundo de las telenovelas como la hija de Claudia Islas en Pasión y poder. En 1991 graba su último álbum con Timbiriche y lanza su carrera en solitario. Siempre a la tendencia, este año la vemos con las cejas marcadas, más oscuras, y un vestido de lamé dorado. 4 de 12 Ver Todo 1994 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent Después de obtener gran éxito como actriz en las telenovelas Pasión y poder y Baila conmigo, Rubio también participó en la película Bésame en la boca. Este es look que lució en la presentación del filme, con su cabello recogido en un voluminoso moño despeinado y un vestido rojo. 5 de 12 Ver Todo 1997 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent Como toda una niña buena, Rubio, ataviada con un look de colegiala con calcetines de perlé, y un conjunto satinado, presentó su cuarto álbum de estudio Planeta Paulina. En esta época, la cantante de "Yo no soy esa mujer", lucía una melena muy dorada y con peinados marcados. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2001 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent Al decir Paulina Rubio siempre pensamos en una estética bohemia y chic con tintes roqueros. Los sombreros, las botas altas, los shorts de mezclilla y la mezcla de abundantes collares y pulseras han formado parte de su imagen desde que la cantante maduró y fue encontrando su propio estilo. 7 de 12 Ver Todo 2005 Paulina Rubio Credit: LLUIS GENE/AFP/Getty Images También ha probado suerte como modelo. En la imagen, sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Barcelona, en el desfile primavera/verano 2006 de TCN. Desde entonces, poco ha cambiado su característica melena, siempre rubia, a veces con tintes más dorados o claros, que habitualmente luce suelta y con ondas sueltas, algo despeinada. 8 de 12 Ver Todo 2015 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Hasta la fecha, 10 álbumes con Timbiriche y 11 discos en solitario más numerosas giras, conciertos, shows, apariciones estelares... avalan su carrera como artista musical. Sin duda, la diva mexicana lo da todo sobre el escenario y nunca defrauda con sus looks de estrella del pop con los que suele apostar por brillos, pedrería, enterizos sexy y altísimas botas. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2018 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent Últimamente, las lentes de sol se han convertido en uno de sus accesorios predilectos. El estampado animal también ha estado siempre presente en el clóset de la intérprete. 10 de 12 Ver Todo 2021 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Con sus dos grandes amores, sus hijos Eros (izquierda) fruto de su relación con Gerardo Bazúa, y Andrea Nicolás, hijo de su primer esposo Nicolás Vallejo-Nágera. Ambos le suelen acompañar en sus actuaciones y s eve que han heredado el estilo bohemio y roquero de su mamá, quien hoy por hoy tiene su custodia. 11 de 12 Ver Todo 2021 alfombra roja premio lo nuestro 2021 paulina rubio Así de radiante la pudimos ver a comienzos de este año en Premio Lo Nuestro. En este 2021 sin duda le esperan muchos éxitos más que cosechar, pues la artista no ha dejado de trabajar en su música, como coach en algunos shows de televisión y hasta ha puesto su voz en una cinta animada. ¡Qué cumplas muchos más Paulina! 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

