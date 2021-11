El look del día - noviembre 9, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Paulina Rubio, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Rihanna, Paulina Rubio y Alejandra Espinoza son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Hoy día Superelegante lució la presentadora con este ceñido vestido con mangas transparentes. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Irina Shayk Irina Shayk, look del dia Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group La modelo se protegió del inclemente frío de la Ciudad de Nueva York con este abrigo crema acolchonado, que complementó con un pantalón negro y un top del mismo color. 2 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora combinó su otoñal vestido a rayas con unas clásicas botas color camello. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Credit: Instagram/Nicole Suarez Este minivestido con estampado floral hizo que la presentadora de noticias luciera muy femenina. 4 de 9 Ver Todo Paulina Rubio Paulina Rubio, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images Para ir a un encuentro con la prensa mexicana, la cantante eligió este look de pantalón corto de mezclilla, top rojo vino de terciopelo, abrigo crema y botas por encima de la rodilla. 5 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la cantante ataviada con un minivestido rojo, que combinó con un abrigo rojo vino y sandalias tipo gladiador. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Arantza Loizaga Arantza Loizaga, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Para una edición más de Hoy día (Telemundo), la presentadora optó por este clásico atuendo de pantalón caqui y top crema de cuello alto. 7 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena cordoba, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora colombiana parece toda una adolescente con este coqueto jumpsuit. 8 de 9 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Cortesía Este traje azul con llamativos vuelos, hizo que la presentadora luciera como toda una princesa. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

