¡Más dorada que nunca! Paulina Rubio deslumbra con su actuación en Así se baila La cantante mexicana presentó su tema Yo soy con un espectacular traje que no dejó a nadie indiferente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche del domingo estuvo llena de emociones para los espectadores de Telemundo. Además del esperadísimo reencuentro en Adamari López y Toni Costa sobre la pista de baile, con sorpresa final incluida, también pudimos disfrutar de la visita de Paulina Rubio, quien interpretó su nuevo tema Yo soy. La cantante mexicana, conocida como La chica dorada, se presentó más dorada que nunca. Primero la pudimos ver tras bambalinas con una gabardina midi en color beige y oro metalizado mientras esperaba a entrar en plató. Y una vez que pisó el escenario nos dejó a todos con la boca abierta. A sus 50 años, la intérprete de Ni una sola palabra presumió su esbelta figura con un sexy y brillante atuendo compuesto por un corsé palabra de honor recubierto de pedrería y bordados en alegres colores, y una falda hecha de cadenas metálicas también decoradas con pedrería y abalorios. La artista completó su look con unos zapatos peep-toe metálicos con pulsera al tobillo y plataforma, grandes anillos y finas gargantillas, todo en este metal preciado. Paulina Rubio en Asi se baila Credit: Alexander Tamargo/ Cortesía Telemundo Con su característica melena rubia suelta y la raya partida en el centro, el torbellino mexicano nos deleitó con el primer tema de su nuevo trabajo, muy autobiográfico y toda una declaración de intenciones. Rubio, quien recientemente reveló detalles sobre su enemistad con Thalía, compartió su actuación en su cuenta de Instagram, recibiendo cientos de cumplidos por parte de admiradores y colegas. "¡Cada vez estas mejor!" escribía uno de sus seguidores, "Me sorprende esta nueva era, muy guapa, nuevo look, tus outfits, tu belleza", apuntaba otro, "Eres la reina, te ves hermosa" escribía otra persona. Precisamente reina es lo que se siente la cantante tal y como declara en su tema con frases como "porque siempre soy la reina" o "no ha nacido persona que me pueda quitar la corona". De hecho al finalizar su actuación, la conductora Jacky Bracamontes le hizo entrega de una corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bella conductora mexicana también lució espectacular con un traje con flecos de pedrería plateados y apliques de cristal de la firma Albina Dyla. Bracamontes compartió en su cuenta de Instagram diversas instantáneas con la cantante a la que agradecía por haber actuado en el show. "La chica dorada y la chica plateada!!! Te amoooooo mi Paulina Rubio", escribió junto a las imágenes. "Amé que estuvieras en Así se baila. #ReinadeReinas".

