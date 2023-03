Todos los detalles del vestido de novia y el fantástico velo de Paulina Goto en su boda civil La artista mexicana ha contraído matrimonio con el político Rodrigo Saval ataviada con un traje sencillo y elegante que transformó tras la ceremonia y un increíble velo bordado a mano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Vivan los novios! Paulina Goto ya es una mujer casada y su vestido de novia nos ha enamorado. La actriz y cantante contrajo nupcias con el político Rodrigo Saval el pasado martes en una íntima ceremonia civil celebrada en el hotel St Regis de Ciudad de México. Tras comprometerse en septiembre del año pasado, la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa/Univision como Un camino hacia el destino o Vencer el miedo, ha visto cómo uno de sus sueños se ha hecho realidad en una fabulosa etapa de su vida. Paulina Goto detalles traje novia Credit: Instagram Rodrigo Saval Pareja e invitados incluso compartieron algunos detalles del gran día a través de las redes sociales, lo que nos ha permitido apreciar el elegante y sencillo traje de novia que se transformó con facilidad y estilo de la ceremonia a la fiesta. Paulina Goto detalles traje novia Credit: Instagram Moni Saval Para darse el sí quiero, la artista portó un vestido satinado estilo slip dress, de tirante fino, largo y con una abertura en la falda, sobre el que lució otro de gasa, abotonado en el frente, con manga larga, volumen en los hombros y puños de encaje de la diseñadora española Rosa Clará. Paulina Goto detalles traje novia Credit: Instagram César Luna Con zapatos peep-toe de tacón y plataforma, aretes largos con perlas y el cabello recogido en un moño bajo, presumió un original velo bordado a mano por el diseñador mexicano César Luna. Una auténtica y preciosa obra de arte que contaba una historia a través de coloridos detalles como mariposas, palomas, flores, corazones, notas musicales, palabras y arcoíris. Paulina Goto detalles traje novia Credit: Instagram Rodrigo Saval Después de la ceremonia se quedó solo con el traje satinado, que contaba con un sensual escote en la espada, y añadió unas mangas de tul plumetti también confeccionadas por Luna, y un brazalete de perlas, consiguiendo un look moderno, juvenil y muy original. Paulina Goto detalles traje novia Credit: Instagram César Luna Su enlace pone la guinda en el pastel a una dulce etapa que le ha dejado grandes proyectos como la serie de Netflix Madre solo hay dos, donde comparte créditos con Ludwika Paleta, y la presentación de nuevos temas musicales incluyendo Te voy a extrañar, dedicado a su padre y tema principal de la novela Vencer la ausencia. Paulina Goto detalles traje novia Credit: Instagram Pablo Dazán En cuanto al escenario donde tuvo lugar la romántica boda, el blanco fue el color predominante. Además de en el vestido de novia, blancas fueron las calas y rosas de su ramo, unas modernas lentes de sol y hasta un deportivo Porsche sobre el que posaron los novios. Paulina Goto detalles traje novia Credit: Instagram Manu Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el novio, Rodrigo Saval, eligió un traje clásico en estampado príncipe de Gales en tonos grises, camisa blanca y corbata azul. ¿A que hacen buena pareja? ¡Enhorabuena!

