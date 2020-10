"No me había atrevido por mensa": Paulina Goto presume de su nuevo look "En estos últimos días he pensado que la vida es corta y que no quiero quedarme con las ganas de hacer absolutamente nada", escribió la actriz mexicana en sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Paulina Goto, quien recientemente sufrió la pérdida de su padre, con quien tenía un vínculo muy especial desde niña, sorprendió este miércoles a sus seguidores con su cambio de look más atrevido hasta la fecha. La actriz mexicana decidió ponerse en manos del reconocido estilista de las celebridades Gabriel Samra para cumplir el sueño que rondaba por su cabeza desde hace una década: teñirse el cabello de rosa. "Desde hace 10 años (real) quería pintarme el pelo así y no me había atrevido por mensa. Hoy decidí hacer mi sueño realidad con mi querido Gabriel Samra, que desde que arrancó a pintarme tenía ‘the chills’ [escalofríos] porque sabe lo importante que es este cambio para mí", escribió la protagonista de exitosas telenovelas como Un camino hacia el destino en Instagram. Image zoom Paulina Goto presume su nuevo look Instagram Paulina Goto "En estos últimos días he pensado que la vida es corta y que no quiero quedarme con las ganas de hacer absolutamente nada y mi pelo rosa es un check en la bucket list", reconoció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que no tardó en compartir el resultado final con sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram, no puedo quedar más feliz con su nuevo color de cabello. "No es por nada, pero me creo mucho con este look", escribió entre risas Paulina. Image zoom Paulina Goto presume cambio de look Instagram Paulina Goto "Los pequeños cambios hacen los grandes", aseguró la también cantante. Su novio, el mexicano Rodrigo Saval, no tardó en reaccionar a su cambio de look. “Ay pero que guapa”, comentó el licenciado en Administración Pública y Gobierno.

Close Share options

Close View image "No me había atrevido por mensa": Paulina Goto presume de su nuevo look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.