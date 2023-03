Exclusiva: ¿Qué lleva Paula Echevarría en su bolso? La actriz, quien acaba de lanzar su segunda colección de ropa con Primark para la primavera-verano, abrió su elegante cartera para mostrar los 3 artículos de belleza que no pueden faltar cuando tiene algún evento especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante la presentación de la nueva colección primavera-verano de Paula Echevarría con Primark, conversamos con la actriz sobre moda y belleza. La actriz reveló los artículos que no pueden faltar en su bolso, cuando está en algún evento especial ya sea personal o de trabajo. La también modelo española, quien nos contó que la propuesta de la marca en la línea de estilo de este año está enfocada en toques africanos y marroquíes con colores tierra y cálidos, destapó su sofisticada cartera para mostrar los 3 productos de belleza que llevaba consigo: Un pintalabios, un hidratante de labios y un cepillo/espejo. "Cuando llevo un bolso más grande llevo más cosas", aclaró la también modelo al tiempo que enseñaba su celular, un cargador portátil y goma de mascar. Descrita por la propia Echevarría como "cómoda, fresca y con clase", esta propuesta veraniega te mantendrá delante de la curva en las tendencias de la moda gracias a incluye blusas de hero strass, los llamativos vestidos para ocasiones especiales, tacones de plataforma y joyas como este brazalete Heart Charm EU$2.50 primark.com

Paula Echevarría lanza colección con Primark Paula Echevarría Heart Charm Bracelet Left: Credit: Cortesía de la marca Right: Credit: Cortesía de la marca ¿Cómo definirías el estilo de esta nueva colección en 3 palabras?

Un poquito ese mundo safari por una parte, hay una colección que es un poquitín más noche, hay una parte que es más elegante con satén o alguna prenda de brillo y luego hay una parte que es como sporty que a mi siempre me gusta mucho; en esta ocasión son unos chandales de pantalón cortito tipo Rocky y sudadera. Para esta nueva temporada, ¿cuéntanos tus piezas más esenciales en tu armario?

Uno de esos pantalones [de deporte] cortito y sudadera, este traje que llevo ahora me gusta muchísimo, que también lo hay en pantalón para los que no les gusten los vestidos. Hay un traje blanco que es como un clásico y que creo que va a hacer un best seller de la colección. También un vestido camisero negro que te saca de cualquier apuro. Paula Echevarría Midi Shirt Dress EU$18 primark.com Paula Echevarría Midi Shirt Dress Credit: Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuáles son tus colores y estilos favoritos de piezas para usar en esta nueva temporada?

Esos tonos tierra que te sientan bien cuando estás morena y te recuerdan como a la playa, el desierto y las dunas. Para el estilo, me gustan las prendas cómodas, pero femeninas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: ¿Qué lleva Paula Echevarría en su bolso?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.