Patricia Manterola luce igual que en Acapulco, cuerpo y alma de 1995 y así lo demuestra en las redes La actriz mexicana celebró el reestreno de Acapulco, cuerpo y alma, novela que protagonizó en 1995, comparando una serie de fotos en bikini de la época y de la actualidad. ¡Cuerpazo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Solo estamos en febrero pero el termómetro ha subido unas cuántas décimas con la última publicación en Instagram de Patricia Manterola. La actriz mexicana ha celebrado el reestreno de su novela Acapulco, cuerpo y alma, que ha sido remasterizada y se vuelve a emitir a través de Vix t Tlnovelas en alta definición, compartiendo imágenes suyas de la serie de 1995 y de la actualidad, en bikini y acompañadas de la canción de la novela. En la ficción, producida por José Alberto Castro para Televisa, la exGaribaldi interpretaba a Lorena, una vendedora de pescado que se ve envuelta en un lío amoroso y en un trama de envidia entre hermanos con Saúl Lisazo y Guillermo García Cantú. 1995 vs 2023 Patricia Manterola cuerpazo bikini Patricia Manterola cuerpazo bikini Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram En este reel, la cantante de 50 años nos transporta al pasado con fotografías en las que posa con un bikini de leopardo tumbada junto a una piscina, otro verde y plateado y un conjunto blanco de top de un solo hombro y falda con la naturaleza de fondo, todas de 1995. Patricia Manterola cuerpazo bikini Patricia Manterola cuerpazo bikini Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram El asombro llega cuando las compara con imágenes similares y en poses parecidas, ¡pero de 2023! Vemos a la intérprete con un bikini blanco, un diseño original rojo con flecos y adornos con el que se apoya en una palmera, un romántico conjunto de top con volantes y falda y el más impactante: un traje de baño calado, muy sensual, con el que muestra mucha piel y está tumbada a la orilla del mar, evidenciando que su cuerpo se mantiene en plena forma. Patricia Manterola cuerpazo bikini Credit: Instagram Aunque han pasado 28 años, la mamá de tres luce una figura envidiable y los halagos no se han hecho esperar. "Espectacular", escribía Maribel Guardia junto a una llamarada. El diseñador venezolano Nicolas Felizola también comentó "Hermanita querida eres como el buen vino cada año mejor" o la cantante Suzie Del Vecchio "Forever Leyenda Paty". También sus admiradores se deshicieron en cumplidos con la veterana artista con mensajes como "Danos el dato para tener ese cuerpo de infarto", "Lo único que cambió fue tu ombligo ya después que tuviste niños se hizo diferente pero todavía lo admiro", "Mejor que nunca, tremendo cuerpazo", "Nooo que bárbara!!! Estás hecha una diosa" o "Estás igualita". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz ha retado a sus seguidores a hacer algo similar "Utiliza mi audio, sube fotos del pasado y de ahora y utiliza el #cuerpoyalmachallenge ¡Vamos a festejar el re-estreno de la novela!", escribió, pero no todos son como ella, quien parece mantenerse eternamente joven. ¿Qué te parece su reto? ¿Lo harías?

Patricia Manterola luce igual que en Acapulco, cuerpo y alma de 1995 y así lo demuestra en las redes

