Close

Pat McGrath se convierte en la primera maquillista en recibir el título Dama del Imperio Británico La maquillista empezó su carrera en la década de los 90 y desde entonces ha sido la mejor aliada de los diseñadores más prestigiosos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la última década muchos maquillistas se han convertido en celebridades, en gran parte gracias a las redes sociales. Pero no cabe duda de que muchos de ellos ya eran imprescindibles para muchas famosas y para los tantos desfiles de moda que se realizan alrededor del mundo. De hecho, los maquillistas más importantes siempre han trabajado mano a mano con los diseñadores para crear los looks de belleza de las modelos durante las presentaciones de sus colecciones. Entre las artistas del maquillaje más importantes se encuentra Pat McGrath, quien en su larga trayectoria no solo ha maquillado a las modelos más importantes, sino que también creó una de las marcas de maquillaje más populares del momento Pat McGrath Labs. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy McGrath hace historia al convertirse en la primera maquillista en recibir el título Dame of the British Empire (Dama del Imperio Británico) por sus logros y aportes al mundo de la belleza y la moda. Esta la primera vez que la reina Isabel II incluye a un artista del maquillaje en su famosa lista New Year's Honors, con la cual se reconoce personalidades de la sociedad y la cultura, cuya labor haya servido o puesto en alto el nombre de Gran Bretaña. “Me siento muy honrada de haber recibido este título y estar en la Honors List 2021 de la reina como D.B.E (Dama del Reino Unido)”, dijo la maquillista en un comunicado. “Estoy realmente honrada y emocionada de haber recibido un honor tan maravilloso. La obsesión de mi madre con la belleza y la moda encendió mi pasión por esta increíble industria y me siento bendecida de tener el privilegio de trabajar con las personas más extraordinarias en mi carrera”. Image zoom Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Disney x Pat McGrath Labs Image zoom Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for NYFW: The Shows Desde el inicio de su carrera en la década de los 90, la artista londinense ha creado los looks de belleza de las colecciones de moda de los mejores diseñadores del mundo y ha maquillado a las modelos y celebridades más importantes. Eso sí, este no es el primer honor que recibe la maquillista y empresaria. En el 2019, formó parte de la lista de Las 100 personas más influyentes de la revista Time. Sin duda, McGrath es todo un ícono en el mundo de la belleza y se merece este reconocimiento. ¡Enhorabuena Pat!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Pat McGrath se convierte en la primera maquillista en recibir el título Dama del Imperio Británico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.