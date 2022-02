Así llegaron los protagonista de Pasión de Gavilanes 2 a su primer encuentro con la prensa Los actores enamoraron con sus respectivos looks. Parece como si el tiempo no hubiera pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La telenovela Pasión de Gavilanes fue una de las más populares en su momento y sigue siendo una de las más recordadas por los amantes de los culebrones tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Eso sí, además de la trama, lo que realmente cautivó a los fans, fueron los actores que encabezaron la trama. Es por que muchos enloquecieron cuando Telemundo anunció el regreso del melodrama protagonizado por Danna García, Paola Rey, Natasha Klauss, Mario Cimarro, Michel Brown y Juan Alfonso Baptista, regresaría a la pantalla chica. Esa fecha de estreno ya se acerca y en este momento, los actores se encuentran en Miami promocionando el gran estreno y en su primer encuentro con la prensa, las chicas acapararon todas las miradas gracias a sus coquetos looks. García llegó al encuentro con un hermoso jumpsuit con estampado floral que le sentaba de maravilla a su figura. La bella actriz completó su look con sandalias cremas atadas al tobillo y ondas sueltas en su fabulosa melena. Por su parte Rey cautivó con un coqueto conjunto de minifalda y top estampado con vuelos de la marca Duo Mar, que complementó con sandalias cremas atadas al tobillo y hermosos aretes verdes. Y en su aparición en el show Hoy día (Telemundo), la vimos con un pantalón corto blanco, combinado con una fabulosa blusa blanco y negro con los hombros al descubierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la ocasión, Klauss eligió un vestido maxi estampado, botas blancas y una cola de caballo. Ella también llegó a los estudios del programa matutino y esta entrevista eligió un vestido azul real y botas negras a la rodilla. Lo cierto es que las tres chicas eligieron atuendos perfectos para la ocasión y que complementaban a la perfección su estilo. Eso sí, los chicos no se quedaron atrás y también llegaron con looks muy cool. Baptista nos enamoró con un look que incluía un pantalón azul marino, camisa blanca, chaqueta azul claro y tenis blancos. Mientras que Cimarro llegó muy cómodo con jeans blancos, camisa negra y tenis. Brown también eligió jeans, pero azules, los que combinó con una camisa negra, zapatos negros y un elegante abrigo marrón. Estamos ansiosas por verlos a todos en Pasión de Gavilanes 2, que se estrena este próximo lunes 14 de febrero, por Telemundo

