Primavera fabulosa: consigue un look de Pascua perfecto y a la última con estas opciones

Tonos pastel, vestidos de flores, maquillajes luminosos... consigue el look para disfrutar de una Pascua a la última moda con nuestras propuestas asequibles y para todos los gustos.

Fiesta en el jardín
Un minivestido para deslumbrar, con mangas caídas con volumen, y espalada fruncida, te convertirá en el centro de todas las miradas. Vestido de hombros caídos, de HyM. $49.99. hm.com

Mirada alegre
Una paleta compacta con 8 tonos que gritan ¡primavera! y que le darán a cualquier look un toque etéreo y chic. De textura cremosa, puedes mezclarlas y crear colores únicos o lucirlas en solitario. Paleta Micro Palm, en Patels, de BakeUp Beauty. $24. bakeupbeauty.com

Sencillo y elegante
Un básico de cualquier armario, este vestido largo con mezcla de lino, tirantes ajustables y volante en el escote, se convertirá en uno de los favoritos de tu clóset gracias a su color y corte, tan favorecedores. Vestido Fit & Flare Linen-Blend Ruffle-Trimmed Maxi Cami Dress, de Old Navy. $49.99. oldnavy.gap.com

Pisada de tendencia
Los accesorios trenzados son una de las tendencias de primavera que nos encantan. Estas sandalias blancas, de tacón ancho y plataforma son tan cómodas, con un suela acolchada, que no te las querrás quitar. Lo mejor es que combinan con todo, desde los vestidos más románticos a tus jeans favoritos. Sandalia Camera Knitted, de Aerosoles. $140. aerosoles.com

Traje poderoso
Los power suit están a la orden del día y hemos visto a nuestras famosas favoritas lucirlos. Súmate a la tendencia con esta moderna versión en color rosa pastel, perfecto para Pascua con pantalón de corte capri y tiro alto, y chaqueta corta. Pantalón, $49.90 y chaqueta con botones dorados, $89.90. Todo de Zara.

Delicado y sensual
Mostrar el sostén o directamente lucirlo a modo de top es algo que estamos viendo mucho y si además es tan bonito como este de encaje floral, con pequeñas margaritas decorando los tirantes ¡no querrás esconderlo! Bralette Cover Me in Daisies, de Intimissimi. $39. intimissimi.com

Efecto óptico
Cómodo y elegante, te encantará este vestido lencero semientallado con escote pronunciado en pico, espalda escotada y estampado psicodélico en un suave tejido satinado que puedes combinar con diferentes accesorios para darle un aspecto más casual o arreglado. Vestido, de LNA. $158. lnaclothing.com

Conejito brillante
sabemos que este bolsito es de niños ¡pero no diremos nada si te lo compras para ti! Con orejas de conejo, lentejuelas rosas brillantes yn un simpático pompón, es simplemente ideal para Pascua. Bolso infantil, de Cat & Jack. $13. target.com

Aire campestre
Con mangas globo hasta el codo, cuello redondo y falda con ligero vuelo, con este vestido con estampado abstracto de flores conseguirás un look romántico y clásico. Vestido Gathered, de H&M. $49.99. hm.com

Rubor luminoso
Logra un rubor natural y radiante con este colorete con perlas ultra finas que reflejan la luz y le darán a tus mejillas un aspecto saludable y luminoso. Además, favorece a todos los tipos de piel. Glow-To Illuminating Blush, de Ciaté London. $25. ciatelondon.com

Inspiración lunar
Esta pulsera de oro cuenta con ocho abalorios de aguamarina en distintos tonos que representan las fases de la luna y están cargados con su energía. Cleo Crystal Bracelet, de Vibemade. $90. vibemade.com

Esencia romántica
Con escote cruzado y una pequeña abertura en la cintura, este maxivestido con un estampado floral clásico, será un acierto seguro para tus celebraciones más formales en la Semana Santa. Vestido Fit & Flare Floral Linen-Blend Twist-Front, de Old Navy. $49.99. oldnavy.gap.com

