Descubre la particular forma en la que la reina Letizia apoyó al equipo español de fútbol femenino España contendió en la final contra Inglaterra en la Copa Mundial de Fútbol Femenino. La reina Letizia acudió a este especial momento y así demostró su solidaridad con el equipo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Letizia e infanta Sofía Credit: Justin Setterfield/Getty Images) Este domingo 20 de agosto de 2023, se llevó a cabo la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino en Australia. La contienda final fue entre los equipos de España e Inglaterra, siendo la nación hispana la que se llevó el triunfo tras un marcador final de 1 a 0; cuyo gol fue anotado por Olga Carmona. En este evento estuvieron presentes la reina Letizia y su hija, la infanta Sofía. Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images) Con el fin de apoyar a su selección, la representante de la realeza española vistió un traje sastre rojo con una blusa y zapatos negros. Mientras su hija, portó un suerte blanco con rayas negras, un pantalón y zapatos negros; la chica también tenía en un brazo una bandera de su país. Letizia e Infanta Sofía Credit: Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante todo el partido, la monarca fue captada en actitud de apoyo. Tras el triunfo, no pudo disimular su emoción. Incluso, se reunió con el equipo. Además, de aplaudir a sus integrantes haberse convertido en las ganadoras absolutas, no dudó en abrazar a cada una como muestra de felicitación. De hecho, convivió con todas las jugadoras y le dieron el trofeo que alzó al cielo con una gran sonrisa y posó junto a ellas con el mencionado galardón. Letizia con equipo femenil de fútbol Credit: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images Por su parte, las chicas también se dejaron ver muy emocionadas al estar compartiendo con la reina y como gesto de su apoyo, le dieron una camiseta oficial del equipo con el número 12 que Letizia no dudó en presumir mientras la infanta Sofía tomaba en sus manos el premio de la selección de España.

