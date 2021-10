Paris Hilton luce vestido de novia de papel higiénico en su brunch nupcial "No me hagan un velo brutal", les dijo Paris Hilton a sus amigas antes de que la envolvieran en papel higiénico en su brunch nupcial, celebrado en el patio de su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paris Hilton Paris Hilton | Credit: CREDIT: ARTAGEE/INSTAGRAM Paris Hilton ha demostrado que podía entrar a la iglesia con casi cualquier atuendo y seguir siendo la definición de #bridalgoals. La estrella de This Is Paris, de 40 años, lució un vestido de novia hecho de papel higiénico en su brunch nupcial íntimo el sábado, que se llevó a cabo en el patio trasero de su casa en Los Ángeles planeado por Wife of the Party. Ella y su cuñada Tessa Hilton sirvieron como modelos, mientras los amigos de Paris se dividieron en dos grupos y corrieron para construir alta costura nupcial con papel higiénico en cinco minutos. "No me pongan un velo brutal", les dijo Paris a sus amigas antes de que pusieran en marcha el cronómetro. Paris Hilton 2 Paris Hilton 2 | Credit: CREDIT: JUSTTNIC/INSTAGRAM París terminó con un elegante vestido de novia de los 80, con hombros acolchados y una diadema trenzada, mientras que Tessa, de 27 años, se puso un "numerito" largo, que llegaba hasta el suelo, con guantes sin dedos y un velo. Ambos looks fueron rápidamente destruidos por los perros de Paris, que comenzaron a masticar y arrancar sus trenes. Paris Hilton Paris Hilton | Credit: CREDIT: JOCELYN/INSTAGRAM La cantante de "Stars Are Blind" lució un divertido atuendo de inspiración nupcial debajo del papel higiénico, luciendo un minivestido blanco con corte peekaboo y mangas largas onduladas. El look se complementó con gafas de sol blancas en forma de corazón y zapatos de tacón a juego, y su cabello estaba peinado en una coleta alta. Paris Hilton Paris Hilton | Credit: CREDIT: JOCELYN/INSTAGRAM Su patio estaba decorado con exuberante vegetación y arreglos florales de color rosa y blanco, con tazas de té negras colgando de una cuerda para un tema de Alicia en el país de las maravillas, que también fue la inspiración para su reciente despedida de soltera. Los retratos de París y su prometido Carter Reum se decoraron con galletas y latas de agua con gas. El menú del brunch incluía ensalada de cosecha, frittata de salmón ahumado y bollos de canela con croissant de chocolate y mini. Paris Hilton Paris Hilton | Credit: CREDIT: PARIS HILTON/INSTAGRAM Paris se comprometió con Reum, de 40 años, en febrero en una isla privada rodeada de sus seres queridos. Conoció a Reum, un amigo cercano de la familia Hilton, durante 15 años antes de que se vincularan románticamente por primera vez en una fiesta posterior a los Globos de Oro en enero de 2020. La coprotagonista de Simple Life le dijo anteriormente que la pandemia de COVID-19 les dio la oportunidad de construir su relación, ya que anteriormente viajaba hasta 250 días al año como DJ y emprendedora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta es la primera vez que me he visto obligada a no viajar y quedarme en casa", dijo Paris en septiembre. "El lado positivo es que puedo estar con mis mascotas y mi novio. Nos hemos acercado mucho. ¡La cantidad de tiempo que hemos tenido juntos es lo que normalmente tomaría cinco años!"

