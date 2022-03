Paris Hilton se unió a Quay Australia para lanzar una colección de lentes muy cool Los precios de los lentes oscilan entre $55 y $95. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las colaboraciones entre importantes marcas y celebridades se han vuelto cosa de todos los días. Y es que buscando permanecer relevantes y aumentar sus ventas, las marcas optan por unirse a algunas de las celebridades más importantes para crear colecciones exclusivas de edición limitada. Ya son muchos los famosos que están en esa lista, entre ellos Bad Bunny, Maluma, Jennifer López, Cardi B, Kim Kardashian y Rihanna, entre muchas otras. Una de esas marcas, que ya se ha vuelto una constante en las colaboraciones, es Quay Australia. Esta compañía es una de las más populares porque ofrece lentes de sol supermodernos y chic, a precios bastante asequibles. Ellos ya hicieron una exitosa colaboración junto a Jennifer López y Alex Rodríguez, al igual que con la cantante Lizzo y la modelo Ashley Graham. Ahora le tocó el turno a Paris Hilton, quien junto a la popular marca australiana creó una fabulosa colección de 12 diseños que ya están dando mucho de qué hablar. La colección incluye modernos y coloridos diseños con un aire vintage, al igual que otros oversized. Lo mejor de todo es que los precios de los lentes oscilan entre $55 y $95. Así es que puedes adquirir más de uno en quayaustralia.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paris x Quay Australia Credit: Cortesía de QUAY Paris x Quay Australia Credit: Cortesía de QUAY Para celebrar esta increíble colaboración, la socialité y la marca realizaron una gran fiesta en Los Ángeles, en la que se dieron cita varias celebridades e importantes influencers, entre ellos Lele Ponce.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paris Hilton se unió a Quay Australia para lanzar una colección de lentes muy cool

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.