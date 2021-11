Paris Hilton deslumbra con un look nupcial en la Gala de LACMA, como preludio a su boda Al parecer, Paris Hilton está ensayando cada evento al que asiste, posibles looks "futura novia". ¿Cuál de todos será el ganador el día que la socialite y empresaria camine hacia al altar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paris Hilton Paris Hilton | Credit: Photo by Amy Sussman/WireImage Al parecer, Paris Hilton está ensayando cada evento al que asiste, posibles looks "futura novia". ¿Cuál de todos será el ganador el día que la socialite y empresaria camine frente al altar? Paris lució un impresionante vestido blanco para junto a su prometido, Carter Reum, en la gala de LACMA, en Los Ángeles, dándonos una idea de qué esperar de su próxima boda a finales de este mes. Hilton y Reum, ambos de 40 años, parecían muy enamorados mientras caminaban juntos por la alfombra roja para la Gala LACMA Art + Film 2021, presentada por Gucci. Hilton emitió una gran vibra nupcial con un vestido de tul de Pamela Rolland y tacones altos, mientras que Reum lucía muy elegante con un esmoquin azul marino y corbatín tipo pajarita, de color negro. Paris Hilton and Carter Reum Paris Hilton and Carter Reum | Credit: Photo by Kevin Winter/Getty Images Otras celebridades que asistieron fueron Lil Nas X, Miley Cyrus, Billie Eilish y Jared Leto, entre otras muchas estrellas. La elección de Hilton para la noche fue interesante teniendo en cuenta que aun no se ha decidido por un vestido final para su boda con Reum. Page Six informó que Hilton no solo cambió el lugar de su boda a último minuto, sino que también sigue buscando el vestido perfecto para dar el "Sí, quiero". Paris Hilton Paris Hilton | Credit: Photo by Robert Smith/Patrick McMullan via Getty Images Una fuente afirmó a la publicación que Hilton se debate entre Oscar de La Renta y Valentino. Mientras tanto, fue vista visitando la tienda Valentino en la ciudad de Nueva York con su hermana y dama de honor, Nicki Hilton, aunque Oscar de La Renta todavía se mantiene en la contienda. Hilton ha sido muy reservada sobre su boda, llegando incluso a enviar invitaciones sin una dirección real para el evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, se espera que la socialite diga el "Sí, quiero" el 11 de noviembre en la finca de Bel-Air de su abuelo Barron Hilton.

