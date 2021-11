¡Todos los vestidos de novia que Paris Hilton lució en su boda! Los cuatro fastuosos diseños con los que la famosa rubia deslumbró en su día más especial, ¡más el quinto que tampoco te puedes perder! Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Los alocados años de juventud de Paris Hilton parecen haber quedado definitivamente atrás! La famosa rubia acaba de embarcarse en una nueva y emocionante aventura: su matrimonio con Carter Reum. En una boda de ensueño celebrada en Los Ángeles, la bella Paris deslumbró como una auténtica fashionista y no pudo conformarse con un solo vestido de novia, sino que lució cuatro looks deslumbrantes, más un quinto para la fiesta que no te puedes perder. En primer lugar, la ahora Mrs. Reum utilizó una fastuoso vestido de Oscar de la Renta de encaje floreado, manga larga y un hermoso cuello cisne que realzaba la elegancia del diseño. Su amiga Kim Kardashian cuidó en todo momento de que el largo velo de su amiga cayera sobre el suelo de forma que luciera impecable. The wedding of Paris Hilton and Carter Reum, Bel Air, Los Angeles, California, USA - 11 Nov 2021 Christopher Polk/Shutterstock | Credit: Christopher Polk/Shutterstock The wedding of Paris Hilton and Carter Reum, Ceremony, Bel Air, Los Angeles, California, USA - 11 Nov 2021 Credit: Jose Villa/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de la celebración, la novia volvió a elegir a Oscar de la Renta para vestir un hermoso atuendo de cóctel con flores bordadas a mano en 3D que dejaba al descubierto sus hermosas piernas. The wedding of Paris Hilton and Carter Reum, Bel Air, Los Angeles, California, USA - 11 Nov 2021 Credit: Jose Villa/Shutterstock Más tarde, Paris Hilton se decantaría por un diseño de Pamella Rollland sin mangas, con escote en uve, y lo más llamativo: una capa hecha con perlas que fascinó a los asistentes. The wedding of Paris Hilton and Carter Reum, Bel Air, Los Angeles, California, USA - 11 Nov 2021 Paris Hilton y Demi Lovato | Credit: Chelsea Lauren/Shutterstock Y para verse como una verdadera princesa, no dudó en abrir su primer baile con una falda de ensueño y los hombros desnudos. En esta ocasión, la atractiva Paris recurrió a un diseño de Ghalia Lahav. The wedding of Paris Hilton and Carter Reum, Bel Air, Los Angeles, California, USA - 11 Nov 2021 Paris Hilton and Nicole Richie | Credit: Christopher Polk/Shutterstock Y para el final de fiesta en el mítico muelle de Santa Mónica, Paris regresó más fiel a sí misma, con un divertido vestido rosa asimétrico y unos lentes con forma de corazón. Y tú, ¿cuántos vestidos quisieras lucir el día de tu boda? ¡Larga vida a los novios!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Todos los vestidos de novia que Paris Hilton lució en su boda!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.