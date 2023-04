Paris Hilton asistirá por fin a la codiciada gala del Met en homenaje a Karl Lagerfeld Luego de décadas de espera y tras ser aprobada por Anna Wintour, la socialité estará este lunes en Nueva York junto a Kim Kardashian y una constelación de estrellas en la cotizada fiesta de la moda Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Finalmente! Paris Hilton asistirá a Met Gala 2023 por primera vez en su historia y se codeará con artistas que ya han tenido el gusto de participar en el grandioso evento varias veces como lo son Kim Kardashian, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, Jennifer López y muchas otras. La heredera, DJ y autora acudirá a la noche más importante de la moda por primera vez este año, tal como lo confirmó hace poco el portal Page Six Style. Las fuentes le dijeron al medio que Hilton obtuvo la codiciada invitación por parte de Anna Wintour y de Vogue en nombre del diseñador Karl Lagerfeld, de quien parece será su look vintage para el evento, pero estos detalles aún se mantienen en secreto. La nueva mamá, quien se casó apenas hace un par de años, se hizo famosa por su amistad con el difunto diseñador Karl Lagerfeld, cuya vida y obra son el tema central de la exposición que acompaña al Met Costume Institute este año, titulada Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Hilton gracias a su enorme fortuna ha coleccionado los bolsos de la casa de moda durante años e incluso posó con Lagerfeld en una fiesta de Dom Perignon en 2006, junto con su amiga y ex empleada Kim Kardashian, quien también asistirá el lunes como una de las invitadas más especiales pues siempre causa sensación por sus diseños o propuestas de moda como el icónico traje de Marilyn Monroe que llevó el año pasado. USA - Dom Perignon Rose Party in Los Angeles Credit: Getty Images/Stephanie Cardinale via Corbis SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los entendidos en el tema citan que la hermana de Paris, Nicky, asistió a este evento solo una vez hace más de 20 años, en el 2001. Esta gran noche de exceso, fantasía y fastuosidades la oportunidad que año tras año tiene Anna Wintour para mostrar su dominio sobre la industria de la moda. El hecho de que las Hilton hayan estado fuera de la lista de invitados al MET gala por tanto tiempo ha recibido críticas y comentarios variados pues muchos aseguran que así sean o no sujetos de admiración de Wintour ellas igualmente tienen su valor. En todo caso, este lunes se abre la puerta para Paris Hilton quien puede comenzar no siendo una de las grandes favoritas de Wintour pero puede convertirse en tema interesante y así poco a poco ir logrando su espacio único en el evento como fue el caso de las Kardashian. Paris Hilton Londres Credit: Getty Images/Dave Bennett for Selfridges Parecería que para Hilton, que acaba de publicar sus memorias y ha estado en los titulares gracias a su posición como defensora del abuso juvenil, el gran día para cumplir su sueño del MET gala ha llegado. Estaremos muy pendientes de su look y su llegada al evento para informarte sobre todos los detalles de este icónico evento que paraliza al mundo de la moda.

