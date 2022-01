Twinning: las parejas de celebridades que aman vestirse a juego Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Parejas famosas visten igual twinning Credit: Getty Images Vestir igual que tu pareja no es nada nuevo, ya lo hacían Sonny y Cher en los años 70, los Beckham en los 90 y Justin y Britney en los 2000. Pero la tendencia de ir iguales o coordinados ha vuelto con fuerza y no sabemos si amarla u odiarla. Empezar galería Kanye West y Julia Fox Parejas famosas visten igual twinning Credit: Pierre Suu/ Getty Images El cantante ha transformado el guardarropa de la actriz, algo que también hizo con Kim Kardashian, y han paseado su amor y sus coordinados atuendos por París. Tanto en mezclilla como en cuero, saben cómo llamar la atención. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Kourtney Kardashian y Travis Barker Parejas famosas visten igual twinning Credit: Gotham/ GC Images El estilo de la hermana mayor del clan Kardashian ha evolucionado hacia un lado más oscuro y rockero desde que está con el baterista con quien se acaba de prometer. Chaquetas de cuero, pantalones negros y botas de combate son parte de su fondo de armario. 2 de 11 Ver Todo Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald Parejas famosas visten igual twinning Credit: IG Bárbara de Regil La actriz mexicana se mantiene a salvo del frío invernal con su esposo vistiendo pantalones negros y cálidos suéteres de felpa. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Megan Fox y Machine Gun Kelly Parejas famosas visten igual twinning Credit: Backgrid/ The Grosby Group Aunque tienen estilistas diferentes, estos trabajan en conjunto para presentar a los recién prometidos perfectamente coordinada en las alfombras. No hay nada como hacer un repaso a sus looks para ver cómo juegan con los colores de sus atuendos, las texturas, acabados y hasta siluetas y accesorios de sus modelitos. 4 de 11 Ver Todo Ben Affleck y Jennifer López Parejas famosas visten igual twinning Credit: Hollywood To You/ Star Max/ GC Images Les hemos visto con ropa deportiva en colores coordinados durante su estancia en los Hamptons y a ella luciendo una camisa de cuadros de él. Pero aparte de vestir prendas en colores similares, otra forma de hacer twinning es escoger piezas de corte parecido, como estos abrigos de paño que presume Bennifer en una paleta cromática de marrones y azules que complementan el atuendo del otro. 5 de 11 Ver Todo Maisie Williams y Reuben Selby Parejas famosas visten igual twinning Credit: Mark Piasecki/ WireImage La joven protagonista de Game of Thrones y su novio visten casi idénticos en todas sus apariciones públicas y se esfuerzan al máximo en las semanas de la moda. En la imagen, asistiendo a un desfile de Dior. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jonah Hill y Sarah Brady Parejas famosas visten igual twinning Credit: Michael ostuni/ Patrick McMullan Con este traje aguamarina de Gucci y zapatos satinados estilo slipper de Manolo Blahnik se presentó la pareja en el estreno de Don't Look Up "Gemelos espaciales glamorosos" escribió el actor al compartir una imagen en su cuenta de Instagram. 7 de 11 Ver Todo Joe Jonas y Sophie Turner Parejas famosas visten igual twinning Credit: Karwai Tang/ Getty Images En su primera aparición pública después de casarse posaron así de conjuntados con diseños de Louis Vuitton en la gala del Met de 2019. 8 de 11 Ver Todo Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk Parejas famosas visten igual twinning Credit: Axelle/ Bauer Griffin/ FilmMagic Además de practicar deporte con prendas del mismo color, más allá de los leggins hemos visto a la pareja vestir el mismo estilo de piezas, como estos trajes sastre de color gris, que cada uno combinó a su estilo. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Melissa McCarthy y Ben Falcone Parejas famosas visten igual twinning Credit: Mike Coppola/ VF19/ Getty Images La pareja de actores no dudó en apostar por la comodidad en la fiesta post Oscars de Vanity Fair en 2019, a la que asistieron con sendos conjuntos deportivos de Adidas. 10 de 11 Ver Todo Emily Ratajkowski y Sebastian Bear Misma hoodie, diferente estilo. Sexy para ella y deportivo para él. La actriz ha presumido en varias ocasiones ropa a conjunto con su esposo o como es el caso, la misma prenda. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

