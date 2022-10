¡Qué cool! El Papa Francisco tiene sus propios tenis personalizados Con un diseño súper moderno, de colores vibrantes y representativos de la fe católica, el sumo pontífice se une a la tendencia y ya tiene zapatos deportivos con estilo. Aquí te decimos dónde los puedes conseguir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Papa Francisco constantemente recibe impresionantes regalos en cada una de sus visitas o eventos públicos. Este miércoles hubo un obsequio especial que no pasó desapercibido por la prensa en todo el mundo: unos espectaculares y modernos zapatos deportivos. El calzado de la marca Nike modelo Blazer Mid 77' Vintage es de color blanco, amarillo y dorado, los mismos colores que la bandera del pontífice, y tienen un retrato detallado de su escudo de armas a los lados. Otro importante detalle es que el nombre del Papa también está pintado en la parte posterior y vienen con una caja de zapatos de madera personalizada. Billy Hobbs, CEO y fundador de la marca True Blue Customs, fue el artista creativo encargado de diseñar los zapatos deportivos para el sumo pontífice como una petición especial del sacerdote católico Jim Sichko quien iba a visitar al Vaticano esta semana. "Seré el primero en admitir que no soy el tipo más religioso que jamás conocerás, pero después de conocer al padre Jim y la alegría que brinda a todos los que toca, es un espectáculo para la vista. Muchas gracias padre por confiar en mí con este increíble proyecto", escribió en sus redes sociales. Según se puede apreciar en las fotos publicadas por Sinhko en su Twitter, el Papa, de 85 años, sonrió con sorpresa cuando le entregaron el par de zapatillas Nike durante su audiencia general semanal. En cuanto al costo y la disponibilidad de las zapatillas, el artista dijo que no iba a discutir los precios vías las redes sociales y si alguien estaba interesado podía escribir a: Truebluecustoms@gmail.com para hacer su pedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que su antecesor, el Papa Benedicto XVI causó tremendo revuelo al ser señalado por supuestamente usar unos mocasines de cuero rojos de la marca Prada. Tal afirmación fue negada por la organización en diferentes ocasiones y señalaron que tanto los zapatos como los sombreros de la máxima autoridad eclesiástica católica son parte de una tradición papal que se remonta a siglos

