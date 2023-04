El Papa con un abrigo Balenciaga revoluciona las redes pero, ¿qué hay de verdad tras la polémica imagen? Por primera vez, magnates de la tecnología se unen para pedir que frenen el avance de la Inteligencia Artificial después de que esta imagen del Pontífice, realista pero falsa, se viralizase. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque siempre se ha dicho 'no te creas nada de lo que veas en Internet', este consejo se ha convertido en imprescindible desde la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) a nuestras vidas. Así lo han probado las imágenes del Papa Francisco con un lujoso abrigo blanco acolchado de la firma Balenciaga que han dado la vuelta al mundo. No ha sido la única "fotografía" creada por la herramienta de IA Midjourney que se ha vuelto viral. Internet se ha llenado de instantáneas de Trump arrestado, o de Elon Musk de la mano de la política Alexandria Ocasio-Cortez por mencionar algunos ejemplos de fakes en la red que podrían confundir a cualquiera. Pero la del Papa se ha difundido como ninguna. Quizá porque no es el primer Pontífice que aparece con prendas de lujo, lo que lo hace más verosímil, y porque su aspecto es totalmente realista. Sin embargo, al hacer zoom se pueden notar algunos detalles que evidencian su falsedad, como el tamaño de la oreja, la mano cortada, la deformidad de las gafas o la cadena del crucifijo incompleta. Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Pablo Xavier/ Midjourney Detalles que pasan desapercibidos si, como es lo normal en la actualidad, lo vemos en el teléfono mientras hacemos scroll a toda velocidad. Lo que antes requería completas tecnologías y expertos en manipulación digital, ahora está al alcance casi de cualquiera y mejora cada día, como la habilidad de la IA para representar las manos humanas. Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Instagram Esta velocidad de mejora ha creado gran preocupación en la sociedad, y el actual dueño de Twitter, Elon Musk, el cofundador de Apple Steve Wozniak y el confundido de Skype, Jaan Tallinn, han firmado una carta abierta pidiendo a las compañías que frenen el desarrollo de la inteligencia artificial. Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Instagram El uso de imágenes creadas con esta herramienta podría perjudicar a muchos trabajos creativos relacionados con la moda - y otras industrias- como fotógrafos o estilistas y según la empresa consultora McKinsey, se estima que podría cobrarse entre 400 y 800 millones de puestos de trabajo para el 2030. Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Instagram Además, como se ha visto con las reacciones a esta creación, claramente afecta al modo en el que las personas perciben y analizan la realidad, lo que podría acabar afectando a la propia democracia, pues cada día es más difícil diferenciar realidad de ficción y el "una imagen vale más que mil palabras" sigue muy presente. Esta herramienta podría usarse para generar desinformación o, lo que es peor, informaciones falsas interesadas con motivos políticos o ideológicos. Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Instagram El creador del deepfake del Papa es Pablo Xavier, un joven de 31 años que trabaja en el sector de la construcción en Chicago, Estados Unidos, quien ha comentado que estaba bajo los efectos de unos hongos alucinógenos cuando se le ocurrió generar la imagen. Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Instagram "Intento hacer cosas divertidas y arte psicodélico. Se me ocurrió de golpe. Pensé que debía usar al Papa. Luego todo fue como la seda: El Papa con un abrigo de Balenciaga, caminando por las calles de Roma o París", declaró a Buzzfeed News. Al finalizar tres imágenes las compartió en un grupo de Facebook especializado en arte generado por inteligencia artificial y luego en Reddit, pero se quedó impresionado por lo rápido que se hicieron virales y por cómo la gente asumía que eran reales sin cuestionárselo. Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Instagram Muchas personas han utilizado las imágenes para atacar al Pontífice y a la Iglesia Católica además de emplearlas para un sinfín de memes y juegos de palabras. Aunque antes de conocerse que eran falsas, el argentino también tuvo defensores que alababan su estilo divino. Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Papa abrigo Balenciaga Fake Inteligencia Artificial Credit: Instagram/Midjourney Polémicas aparte, después de que la imagen con el abrigo blanco se hiciera viral, hemos podido "ver" al Papa con abrigos de Moncler, zapatillas Nike, atuendos coloridos y propuestas vanguardistas que lo habrían convertido en el último rey del street style.

