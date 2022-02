Copia el look: Paola Rey maravilla con esta propuesta floreada Imita el estilo que lució la actriz colombiana para promocionar la segunda temporada de Pasión de gavilanes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dieciocho años después de su temporada original, la exitosa telenovela de la dinastía Reyes Elizondo regresará a Telemundo y estamos siguiendo todas las noticias sobre qué podemos esperar de la serie que se estrena este próximo lunes, 14 de febrero. En las redes, los actores principales están emocionadamente compartiendo detalles de cómo se preparan para este gran estreno y hemos quedado enamoradas de los atuendos que comparten las actrices. En su cuenta de Instagram, Paola Rey compartió una mirada tras bastidores a la gira de medios promocionando Pasión de gavilanes. La intérprete de Jimena Elizondo nos dejó maravilladas con su atuendo chic de blusa y falda a juego de estampado floral. Junto a su estilista Jorge Malavé, completó el look con pendientes verdes y sandalias delicadas. Paola Rey, Pasión de gavilanes Credit: Instagram/Paola Rey Lo mejor de todo es que sabemos exactamente en dónde puedes conseguir estas piezas. Su atuendo es de Duo Mar, una marca colombiana creada por un dúo de hermanas, Carmencita y Maria Monica Marquez. El set de dos piezas que llevó la actriz es el "Set Caracol", y puede ser tuyo por $290. Ten en cuenta que la falda de Paola fue modificada para ser más corta. Duo Mar, atuendo Paola Rey Credit: Cortesía de Duo Mar Set Caracol, de Duo Mar. $290.00. duomar.com.co SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, las otras actrices de la serie también se veían regias. Danna García llevó un jumpsuit negro adornado con flores rosas y Natasha Klauss llevó un maxidress azul y botas blancas. ¡Esperamos ver más momentos fashion de estas actrices en la serie! Pasión de gavilanes Credit: Instagram/Paola Rey

