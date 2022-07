Conoce a Paola Arango la diseñadora de estas fabulosas prendas eco-chic Desde Colombia esta joven creadora vallecaucana nos conquista con sus propuestas casuales, plenas de amor por su entorno, su oficio y su estilo sostenible donde abundan la comodidad y la buena vibra Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada asistí en Cali, Colombia a un bello desfile de moda en las antiguas bodegas de la Licorera del Valle. Allí, la talentosa diseñadora Paola Arango presentó "Kavya spring/summer 2023", una colección inspirada en un poema hindú, en los hermosos colores del atardecer y los míticos paisajes de la India. En este breve video, ella misma nos cuenta sobre sus propuestas y también nos comparte algo sobre los orígenes de su carrera, su filosofía sostenible y ecológica que prima en la confección de sus prendas. Con mucho romanticismo, Paola explica así la esencia de su última propuesta: "Kavya está inspirada en un hermoso poema hindú que habla del cielo, los hermosos colores del atardecer de la India, un país mágico que me sedujo desde niña", dice. Kavya collection Credit: Cortesia Paola Arango "Mis prendas tienen mucho de la arquitectura hindú, además de estampados que evocan puertas, arabescos, símbolos astrológicos y del zodíaco en telas como el chifón que también. Uso en tonos vibrantes como el magenta o el púrpura", agrega. purple dress paola arango Credit: Cortesía: Nicolás Aristizabal Lo más bello es que aunque esta diseñadora se inspire en países lejanos nunca olvida sus maravillosos orígenes: "A todo le pongo también un toque de mi cultura del Pacífico colombiano, de Buenaventura, que es la tierra que me vio nacer". La colección de Paola Arango presentada en Cali fue particularmente especial pues es la primera ocasión oficial en que mostró su faceta oficial como nueva diseñadora que busca conquistar el mercado nacional y también el internacional. "Muchos me conocen por mi actividad con los vestidos de novia, a través de la empresa que heredé de mi madre", explica sobre sus orígenes sen el mundo de la moda con Maribel Arango Novias que desde el 2007 en la ciudad de Cali, se ha dedicado a ofrecer a las mujeres la compra y alquiler de maravillosos trajes de novia y fiesta para que quienes buscan su traje soñado puedan lucir espectaculares en un día tan especial. Ecollection Credit: Corteseia Paola Arango Luego de tantos años de experiencia, Paola se lanzó a crear sus propios diseños inspirados en su estilo, en su toque único que imprime magia a propuestas nocturnas pero también diurnas, más casuales y esenciales para climas tropicales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así esta joven creadora encontró un nuevo camino y una nueva inspiración que ha plasmado en muestras como la reciente Ecollection, otra ingeniosa alternativa en la que aprovechó para reciclar y utilizar telas y materiales preciosos que ya tenía en el taller en vestidos, blusas, pantalones y faldas preciosas que invitan a lucirse. Dentro de estas prendas una de las más populares fue esta blusa con los vivos tonos de la bandera de su tierra Buenaventura. Los sueños se cumplen para quienes se dedican a buscarlos y forjarlos con talento, fe inquebrantable y mucha pasión. Por eso nos cautivó la historia de Paola Arango a quien le auguramos muchos éxitos.

