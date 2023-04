Los pantalones cargo que aman las famosas ¡copia el look! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería JLo y Gelena Solano Credit: Photo by Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images / Instagram Gelena Solano Esta pieza marcó el estilo de principios de la década del 2000 gracias a artistas como Jénnifer López, Christina Aguilera y el grupo Spice Girls, ahora está de regreso y las celebridades se las arreglan para darle un toque súper chic y elegante esta primavera. Toma nota de sus fabuloso atuendos y luce tu mejor versión esta temporada. Empezar galería Jennifer López JLo Credit: Photo by Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images La cantante y actriz no se limita en su estilo de vestir, sobre todo si le recuerda las tendencias del principios de los años 2000 y su inolvidable atuendo en el video musical Jenny From The Block. Este año, la también empresaria llevó un par de pantalones de mezclilla oversize que combinó con un suéter blanco, perfecto para la brisa fría que a veces se siente en primavera. Nos encantó el detalle del cordón en la cintura y los bolsillos extra grandes. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Inspírate Ballon Cargo Jean de Doll Skill Credit: Cortesía de la marca Si te gustan los bolsillos más grandes, este modelo te hará lucir súper vanguardista sin esfuerzo. Ballon Cargo Jean de Doll Skill. $105. dollskill.com 2 de 7 Ver Todo Gelena Solano Gelena Solano Credit: Cortesía de la marca La presentadora de televisión se vio súper chic llegó a Las Vegas para cubrir la alfombra roja de los Latin American Music Awards con estos pantalones verde limón de la tienda Aphrodite couture. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Inspírate Wide-Leg Cargo Pants de Forever 21 Credit: Cortesía de la marca Estos de cintura alta parcialmente elástica y cierre de cremallera, son casi muy parecidos a los que lució la dominicana. Wide Leg Cargo Pants de Forever 21. $29.99. .forever21.com 4 de 7 Ver Todo Astrid Rivera y Alejandra Espinoza Astrid Rivera y Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Astrid Rivera y Alejandra Espinoza Ambas presentadoras brillaron con dos estilos súper diferentes de pantalones, uno negro y otro en beige con rayas blancas. 5 de 7 Ver Todo Inspírate BDG Cargo Skinny Jeans de Urban Outfitter Credit: Cortesía de la marca Si buscas un pantalón en tono oscuro, esta pieza con un toque de elasticidad para mayor comodidad está confeccionado con bolsillos por todas partes, muy a la moda del Y2K. BDG Cargo Skinny Jeans de Urban Outfitters. $94.99. urbanoutfitters.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Otra idea Cargo pants de H&M Credit: Cortesía de la marca Si prefieres un tono neutral y claro, este modelo de talle alto con la bragueta de cremallera oculta es perfecto para combinar con colores pasteles y primaverales. Cargo pants de H&M. $49. hm.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

