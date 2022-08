Panda Eyes: conoce el nuevo tratamiento anti-ojeras El Dr. Campos nos cuenta cómo este procedimiento puede transformar tu mirada en sólo tres sesiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las ojeras son un problema sorprendentemente común. Sin embargo, una afección más crónica apodada "Ojos de Panda" se refiere a la piel oscura y permanentemente sombreada que rodea los ojos, y si bien a menudo se han relacionado con la falta de sueño, pero en algunos casos esta condición persiste sin importar qué tan saludable y descansado se sienta. El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre un nuevo tratamiento antiojeras contra los "Pandas Eyes". ¿De qué trata? El tratamiento con láser para ojos de panda está ganando popularidad ya que es una alternativa rápida y no invasiva que aclara la piel alrededor de los ojos e ilumina toda el área. Existen esencialmente dos categorías de láser para tratar problemas de piel y pigmentos. Los láseres ablativos, entre los que se encuentra el CO2, eliminan las capas superficiales de la piel mientras estimulan la formación de células frescas y revelan la dermis intacta que se encuentra debajo. Las molestias y los tiempos de recuperación asociados con los láseres ablativos son más extensos. Sin embargo, son altamente eficaces y reparan daños significativos. Por su parte, los láseres no ablativos tratan la piel a varias profundidades utilizando energía térmica y luminosa. No eliminan las capas superficiales de la piel, sino que se dirigen a células específicas, estimulando los procesos de curación y la formación de colágeno. El tiempo de recuperación es prácticamente inexistente o muy breve. ¿Qué beneficios tiene? Los ojos de panda a menudo se atribuyen a células cutáneas pigmentadas concentradas en el área que rodea los ojos. La hiperpigmentación periorbitaria suele aparecer de color marrón y más oscuro que el resto de la piel del rostro. Este procedimiento reduce la apariencia de los vasos sanguíneos visibles y mejora el flujo sanguíneo para lograr un tono y color de piel saludables. Está diseñado específicamente para aclarar la piel debajo de los ojos sin dañar el tejido circundante. Incluso los pacientes con piel oscura pueden aprovechar de manera segura esta alternativa no quirúrgica para las ojeras. ¿Quién es el paciente ideal? Los tratamientos con láser para eliminar los "Panda Eyes" son suaves y se toleran bien. Eso significa que la mayoría de las personas son buenas candidatas si el área de los ojos oscurecida es causada por un exceso de pigmento o vascularización. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cuánto duran los resultados? El tratamiento de las ojeras con láser es permanente. Una vez que se destruyen las células de pigmento, se eliminan naturalmente del cuerpo con el tiempo y no regresan. Algunas personas son propensas a desarrollar hiperpigmentación, y es posible que vea nuevas manchas oscuras a lo largo de los años. Por eso es necesario programar una cita de mantenimiento al menos una vez al año o según sea necesario sesiones de mantenimiento. ¿Cuál es su costo? La mayoría de los pacientes requieren tres sesiones para obtener resultados óptimos. El precio promedio por sesión es de $400 dólares. Una última recomendación… A pesar de toda la tecnología y opciones en el mercado, encontrar y corregir la causa subyacente de las ojeras sigue siendo importante y, aunque el maquillaje se puede usar como una solución para "cubrir" temporalmente el problema, debemos tener una rutina de sueño y descanso saludable, incluso si la causa principal de las ojeras no es la falta de sueño, puede empeorar por la carencia del mismo. De igual forma, tener un estilo de vida saludable y una rutina de cuidado de la piel con productos antioxidantes como las vitaminas E y C, así como ingredientes activos blanqueadores pueden aportar a un desenlace positivo en tu lucha contra los ojos de panda.

