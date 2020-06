¡Pamela Silva luce vientre plano apenas unas semanas después de haber sido mamá! Haciendo honor al programa que presenta, la conductora ha 'impactado' a todos al presumir su pancita lisa en una imagen junto a su hermoso bebé Ford. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A poco más de un mes de haber dado a luz a su angelito Ford, Pamela Silva ya luce como si nunca hubiera estado embarazada. La bella conductora ha recuperado casi al cien por cien su estilizada figura tal y como ella misma nos ha demostrado en su nueva publicación en redes sociales. La co-presentadora de Primer Impacto que se encuentra metida de lleno en su papel de madre luce espectacular en este conjunto deportivo que muestra sus musculosas piernas y estómago firme. Aficionada a hacer deporte y a estar en plena forma, Pamela se está cuidando mucho también con las comidas y el resultado salta a la vista. ¡Está impresionante! Image zoom Pamela Silva con su hijo Ford IG/Pamela Silva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá no aparece sola en esta tierna instantánea, junto a ella posa también su galán, su tierno bebé a quien vive entregada estas semanas. Madre e hijo están de lo más conjuntados en esta imagen que Pamela ha querido compartir con sus seguidores en sus historias de Instagram. La llegada de Ford ha significado un sueño hecho realidad para la periodista peruana de 38 años que siempre aspiró a ejercer este papel en la vida. Viendo la rapidez de su recuperación no nos extrañaría verla muy pronto dando las noticias nuevamente y deleitándonos con su belleza y profesionalidad frente a las cámaras.

